Đi làm thuê để kiếm tiền nuôi em ăn học, cô gái bị hiếp dâm bởi chính ông chủ. Dù nghèo nhưng cô chỉ nhận 1 đồng từ gia đình chủ để đổi lấy sự trong trắng.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị hiếp dâm khi đi làm thuê, trao đổi với báo chí vào ngày 2/7 vừa qua, thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan này đã phục hồi điều tra vụ án N.T.L.Q (sinh năm 1987, quê tỉnh Phú Yên) tố bị ông Đ.N.T (sinh năm 1955, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) cưỡng hiếp. Được biết, chị Q. bị tật ở chân và nói ngọng, sức khỏe rất yếu. Vì hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2016, chị đến làm giúp việc cho nhà ông T. ở Đắk Lắk.

Theo thông tin chị Q. chia sẻ trên Người lao động, thời gian đầu, mọi việc diễn ra bình thường. Đến ngày 22/12/2017, nhân lúc vợ đi TP.HCM khám bệnh, con gái đi học, ông T. đã cưỡng hiếp chị 4 lần. Mặc dù nạn nhân đã la hét, chống cự nhưng ông T. đã cố sức khống chế để cưỡng bức nạn nhân cho bằng được. Vì sức khỏe yếu, cơ thể lại không được lành lặn nên chị không thể chống cự. Chị cố chạy ra ngoài để mở cửa bỏ trốn nhưng không được vì cửa đã khóa. Cô gái bị hiếp dâm khi đi làm giúp việc kiếm tiền nuôi em ăn học - Ảnh: NLĐ Sau khi bị cưỡng hiếp lần thứ 4, chị Q. gọi cho bà P.T.M (vợ ông T.) kể lại vụ việc và nói sẽ trình báo đến cơ quan công an. Tuy nhiên, bà M. đã van xin chị đừng tố cáo vì sợ việc này bại lộ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của con cái, gia đình.

Bà M. bắt chồng viết cam kết không xâm hại chị Q. nữa. Vì nghĩ đến người em đang học đại học, chị Q. đã đồng ý không tố cáo hành vi đồi bại của ông T. “Tôi xin cam kết sẽ không bao giờ xâm phạm vào cơ thể cô Q. nữa để bảo đảm sự trong trắng, danh dự của cô Q. và cũng cam đoan bảo đảm tính mạng của cô Q. từ giờ cho đến lúc cô Q. nghỉ việc ở nhà tôi. Cô ấy đã nhận của tôi 1 đồng danh dự để mua sự trong trắng, trong sạch của cô Q.”, một phần trong giấy cam kết của ông T. Một đồng là số tiền chị Q. đòi từ ông T. để lấy lại danh dự cho mình. Tuy nhiên, đến ngày 6/8/2018, chị Q. bị hiếp dâm lần nữa khi bà M. đi tập thể dục. Lúc này, ông T. khống chế, cưỡng hiếp chị Q. ngay giữa phòng khách. Nghe tiếng chị cầu cứu, con gái ông T. chạy xuống can ngăn nên ông ta mới dừng lại. Được biết, ngay ngày 6/8/2018, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và tiếp nhận đơn tố cáo của chị Q. Tại cơ quan điều tra, ông T. thừa nhận bản cam kết do mình viết và khai có quan hệ bằng miệng với chị T. vào ngày 22/12/2017 nhưng đã được nạn nhân đồng ý. Ông T. đã nộp bệnh án bị tiểu đường nặng, bị biến chứng nên không thể quan hệ tình dục. Tuy nhiên, theo kết quả giám định ở Viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM thì ông này vẫn còn khả năng quan hệ tình dục.

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