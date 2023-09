Theo chia sẻ của bà Trương Thị Tuyết, Chánh văn phòng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trên tờ Phụ nữ TP.HCM, sau khi được thăm khám tại bệnh viện, bé N.T.L có nguyện vọng sau khi ra viện sẽ được rời khỏi chỗ cũ, đến ở một nơi an toàn, tiếp tục đi học.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện bé L. đang được theo dõi để chờ can thiệp bỏ thai. Trong thời gian đó, nếu bé gặp khó khăn về tài chính, các cán bộ y tế sẽ đề xuất để bé được miễn giảm chi phí điều trị. Ngoài ra, bệnh viện cũng sẽ lo cơm, nước miễn phí cho L. trong thời gian điều trị. Được biết, bé L. mồ côi cha mẹ từ bé. Đến khi 9 tuổi em được cậu ruột đưa về nuôi.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều qua (21/6), Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM) đã nhận được trình báo của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ về việc bé gái 14 tuổi được người đàn ông tự xưng là cậu ruột đưa đến phá thai. Tại đây, kết quả siêu âm cho thấy bé L. mang thai được khoảng 21, 22 tuần. Cái thai khá to so với thể trạng của bé.

Trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy bé có nhiều biểu hiện lạ nên thăm hỏi. Ban đầu, bé gái hoảng loạn, lo sợ không nói gì. Sau đó, bé khóc kể bị người cậu ruột nuôi từ nhỏ xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai.

Cũng trong chiều qua, cơ quan chức năng đã mời ông L.V.C (sinh năm 1974, cậu ruột của nạn nhân) về trụ sở điều tra.

Trước đó, vụ việc cậu ruột hiếp dâm cháu gái 13 tuổi ở Vũng Tàu cũng đã khiến dư luận rúng động trong một thời gian dài.

Cậu ruột hiếp dâm cháu gái 13 tuổi

Lợi dụng lúc chị gái đi làm, Sơn hiếp dâm cháu gái 13 tuổi của mình. Nạn nhân là bé V. (13 tuổi, ngụ tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo đó, vào ngày 4/2, vì thất nghiệp nên Phạm Văn Sơn (31 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) đến nhà chị ruột (mẹ cháu V.) để ở nhờ.

Lợi dụng lúc chị gái không có nhà, Sơn đã hiếp dâm cháu gái 13 tuổi - Ảnh: Internet

Sáng 6/2, biết chị gái đi làm nên Sơn đã lên phòng V., thực hiện hành vi đồi bại mặc nạn nhân la hét. Sau khi thỏa mãn thú tính, Sơn dặn bé không được kể lại với ai rồi lấy đồ đạc, bắt xe về Thừa Thiên - Huế.

Sau đó, người mẹ phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên đã gặng hỏi. Nghe bé kể lại toàn bộ sự việc, gia đình đã đưa bé đến công an trình báo vụ việc. Đến ngày 16/2, Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.