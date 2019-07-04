Đau lòng bé gái khiếm thị, thiểu năng bị cha ruột hiếp dâm đến mang thai: Mẹ mất chỉ mới 1 năm

Xã hội 04/07/2019 10:45

Cha hiếp dâm con gái khiếm thị, thiểu năng đến mang thai trong khi vợ chỉ vừa mất vào năm 2018 vì bệnh ung thư.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc cha hiếp dâm con gái bị khiếm thị, thiểu năng đến mang thai. 

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Thái Hằng (sinh năm 2004), bị khiếm thị bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ. Hằng là chị lớn trong gia đình có 3 chị em đều bị khiếm thị và thiểu năng trí tuệ. Trong khi đó, mẹ em vừa mới mất năm 2018 vì bệnh ung thư, bà nội liệt nửa người không thể lao động.

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Hằng sinh con vào tháng 5 vừa qua
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Người bà đau đớn khi nghĩ về tương lai của mình và những đứa cháu nhỏ - Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Việt, cha Hằng là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1984), không có việc làm ổn định, ham chơi, lười lao động và đam mê rượu chè. Năm 2017, khi vợ bị ung thư, người này nghỉ việc ở nhà chăm sóc vợ. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều mạnh thường quân đã quyên tiền giúp đỡ. Kể từ khi có tiền, Hải ngày càng lún sâu vào rượu chè, cờ bạc.

Lúc ở nhà, vì 4 cha con ngủ chung giường nên không ai hay biết việc Hải hiếp dâm con gái lớn của mình. Chỉ đến khi Hằng đột nhiên xin nghỉ học vì lý do bị ốm, nhà trường đến thăm hỏi, động viên thì biết em đang mang thai ở tháng thứ 6. Các thầy cô phải gặng hỏi mãi Hằng mới kể việc bị bố bắt làm chuyện người lớn. Ngay sau đó, các giáo viên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngày 19/5 vừa qua, Hằng sinh được một bé trai, kết quả khám nghiệm cho thấy đứa trẻ là con của Nguyễn Văn Hải.

Đến ngày 26/6 vừa qua, Nguyễn Văn Hải đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi.

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Đau lòng bé 8 tuổi bị bạn của cha hiếp dâm nhiều lần

Biết con gái bạn nhậu thường ở nhà một mình, gã yêu râu xanh thường xuyên mò đến hiếp dâm để thỏa mãn thú tính.

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Từ khóa:   bé gái bị hiếp dâm

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