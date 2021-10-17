Khi biết lý do thật sự đằng sau việc CEO Phương Hằng công bố 36 cái tên liên quan đến hoạt động từ thiện, nhiều netizen đã tỏ ra không đồng tình.

Vào sáng ngày 15/10 vừa qua, trên trang cá nhân của trợ lý CEO Phương Hằng có đăng tải một danh sách liệt kê 36 nhân vật, bao gồm cả nghệ sĩ có liên quan đến các hoạt động từ thiện như Hoài Linh, Thủy Tiên - Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng,... cùng các tổ chức thiện nguyện khác có hoạt động thiện nguyện tích cực trong đợt dịch vừa qua tại TP.HCM như Đội Thiện Nguyện BDS 8 Sang, Thiện Nguyện Nhất Tâm, Giang Kim Cúc - Mai táng 0 đồng,... Ngay sau khi được đăng tải, danh sách này đã thu hút được nhiều sự chú ý từ phía công chúng.

Danh sách 36 cái tên bị bà Hằng nhắc đến - Ảnh: Chụp màn hình Nói về danh sách trên, trong buổi livestream ngày 17/10, CEO Phương Hằng đã cho biết, đây là cơ hội để chứng minh ai là người tử tế thật sự, ai là kẻ đã ăn chặn tiền từ thiện.

"Có những con người tôi đã đưa vào danh sách đi làm từ thiện. Đây là cơ hội để chứng minh những người tử tế và đây cũng là cơ hội để biết ai là người ăn chặn từ thiện. Vậy cho công bằng bởi vì kêu thì phải kêu cho nó hết, không phải người này thì kêu, người kia không kêu. Cái điều đó rất chính đáng. Tại sao đều cùng là đi làm từ thiện mà người thì gian, người thì chứng minh mình không gian. Nếu như mình không gian thì đây có phải cơ hội cho mình sáng sủa lên không. Và nếu mình gian thì mình chạy đâu cho thoát" - bà Hằng chia sẻ.

Lý do thật sự đằng sau việc CEO Phương Hằng tung ra 36 cái tên khiến nhiều người phản đối - Ảnh: Internet Tuy vậy, lần này có vẻ công chúng không hoàn toàn đứng về phe bà Hằng khi có rất nhiều ý kiến tỏa ra không đồng tình với lý do trên. Nhiều người cho rằng nếu không có chứng cứ xác thực thì các nghệ sĩ hay nhân vật bị nêu tên sẽ bị làm phiền, ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng cũng như đời sống riêng tư của họ. "Nêu một loạt tên như vậy mà không có chứng cứ thì không nên. Lời nói nếu có sự xác thực, có bằng chứng rõ ràng sẽ đáng tin hơn, không gây hoang mang dư luận" - một netizen nói. Trong khi một cư dân mạng khác có ý kiến cũng tương tự: "Nói có sách, mách có chứng, chứ nếu cứ khơi khơi nêu tên lên không như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác".

CEO Phương Hằng tuyên bố đã giao nộp chứng cứ có tính 'knock out' cuối cùng đối với ông Võ Hoàng Yên Trong buổi livestream vào tối ngày 17/10, CEO Đại Nam tiết lộ rằng bà đã cung cấp chiếc điện thoại chứa toàn bộ tin nhắn với ông Võ Hoàng Yên để theo đuổi vụ kiện của mình với vị "thần y" này đến cùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/list-36-nhan-vat-lien-quan-den-quyen-gop-tu-thien-cua-ba-phuong-hang-bi-netizen-phan-doi-kich-liet-ly-do-vi-sao-431528.html