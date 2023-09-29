Sau buổi liên hoan tiệc ngọt Tết Trung thu ở lớp, 28 em học sinh tiểu học tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm và 25 em học sinh phải nhập viện điều trị.

Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống đưa tin, vào ngày hôm qua (28/9), tại một lớp học ở trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) tổ chức liên hoan tiệc ngọt Tết Trung thu. Tuy nhiên sau đó, 28 học sinh lớp này có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị.Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống đưa tin, vào ngày hôm qua (28/9), tại một lớp học ở trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) tổ chức liên hoan tiệc ngọt Tết Trung thu. Tuy nhiên sau đó, 28 học sinh lớp này có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị. Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 10h20 ngày 28/9, lớp 4A1 trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải tổ chức liên hoan Tết Trung thu cho 37 học sinh. Thực phẩm trong bữa liên hoan gồm: bánh bông lan trứng muối đặt mua tại cơ sở sản xuất bánh kem Trang Moon (xã An Ninh, huyện Tiền Hải), trà đóng chai và một số loại bánh kẹo khác. Tuy nhiên, trong bữa liên hoan, chỉ có 28 học sinh ăn bánh bông lan trứng muối và 9 học sinh không ăn.

Đến 14h hôm nay (29/9), tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chỉ còn 9 học sinh điều trị, những học sinh khác đã xuất viện về nhà. Ảnh: Báo Lao Động. Đến khoảng 11h20 cùng ngày, gia đình học sinh ghi nhận trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đầu tiên với các biểu hiện: đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt. Đến 14h42, đã có tổng cộng 28 học sinh (cùng lớp 4A1) có cùng triệu chứng trên, trong đó 25 học sinh nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải và 3 học sinh có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà. Theo báo Lao Động, 17h cùng ngày, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Thái Bình) đã phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện Tiền Hải tiến hành điều tra tại cơ sở sản xuất bánh và khai thác thông tin từ các học sinh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập 1 mẫu thực phẩm là phần bánh bông lan còn lại sau bữa liên hoan; 4 mẫu bệnh phẩm là chất nôn và phân của học sinh bị ngộ độc; 1 mẫu ruốc chà bông là nguyên liệu để phủ lên mặt bánh lấy tại cơ sở sản xuất bánh gửi Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm. Cũng theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tỉnh Thái Bình, qua điều tra thu thập thông tin từ cơ sở sản xuất bánh và Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải cho thấy: Nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc được xác định do vi sinh vật trong thực phẩm bữa liên hoan của lớp 4A1. Đến 10h sáng nay (29.9), còn 25 học sinh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, sức khỏe cơ bản đã ổn định. Và 14h hôm nay (29/9), tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chỉ còn 9 học sinh điều trị, những học sinh khác đã xuất viện về nhà.

Thông tin mới vụ hàng chục học sinh mầm non nhập viện vì ngộ độc Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn 76 cháu bé học sinh mầm non bị ngộ độc do món sữa chua tự làm tại trường học.

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