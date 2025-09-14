Lào Cai: Mưa lớn như trút từ sáng sớm, nhiều tuyến phố thành sông, xe chết máy hàng loạt

Xã hội 14/09/2025 10:54

Rạng sáng ngày 14/9 trên địa bàn phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) xảy ra mưa lớn cục bộ, gây ngập úng nhiều tuyến đường trọng điểm.

Theo thông tin VOV, mưa lớn như trút bắt đầu từ khoảng 5h30 sáng, kéo dài hàng giờ sau đó khiến nhiều khu vực nước không kịp thoát, chảy thành dòng trên mặt đường, nhiều vị trí sâu trên 50cm kéo theo bùn đất tràn vào nhà một số hộ dân, không ít phương tiện di chuyển qua lại không kịp tránh bị chết máy.

Điển hình như các tuyến đường Nhạc Sơn, Lê Thanh, Hoàng Liên, Trần Phú, Kim Thành, Trần Hưng Đạo (đoạn qua siêu thị Go)… Đây cũng là những địa chỉ quen thuộc, hễ mưa lớn lại ngập.

Lào Cai: Mưa lớn như trút từ sáng sớm, nhiều tuyến phố thành sông, xe chết máy hàng loạt - Ảnh 1
Một đoạn ngập trên đường Hoàng Liên. Ảnh: VOV. 

Tới khoảng 8h, mưa giảm dần, nước tại những khu vực bị ngập có dấu hiệu rút. Tổng lượng mưa quan trắc được trong vòng 12 giờ đồng hồ, đến 8h sáng 14/9 tại khu vực thành phố Lào Cai (cũ) khoảng 100mm. Hiện, các cơ quan chức năng đang rà soát, đánh giá thiệt hại do trận mưa gây ra.

Theo thông tin báo Dân Trí, trước tình hình mưa ngập bất thường, Công an phường Cam Đường đã triển khai phương án ứng phó, tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu.

Theo đó, Công an phường Cam Đường đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông, trực tiếp hướng dẫn lối đi an toàn giúp người dân, học sinh, cán bộ công nhân viên đi qua các đoạn ngập.

Lào Cai: Mưa lớn như trút từ sáng sớm, nhiều tuyến phố thành sông, xe chết máy hàng loạt - Ảnh 2
Lực lượng công an ứng trực tại các điểm ngập, giúp người dân di chuyển an toàn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lào Cai cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ có mặt tại tổ 17 Pom Hán xử lý các điểm cống thoát nước bị tắc nghẽn, rửa bùn đất trên đường và khắc phục hậu quả sau ngập lụt tại Trường Mầm non Hoa Ban.

Nhà chức trách cho biết, mưa lớn cũng gây sạt lở tại số nhà 175-179 ở tổ 8 Nam Cường, công an phường sau đó đã có mặt để di dời người dân đến điểm an toàn...

Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cơ sở rà soát, cảnh báo các điểm có nguy cơ ngập sâu, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, di chuyển an toàn.

Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài gây ngập trên diện rộng, quân đội và công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Đồng Nai: Mưa lớn kéo dài gây ngập trên diện rộng, quân đội và công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Hàng chục nhà dân bị ngập, nước lũ dâng vào nhà, hư hỏng nhiều đồ đạc. Ô tô, xe máy không thể lưu thông vào vùng ngập sâu. Người dân phải di chuyển bằng xe máy cày qua vùng ngập sâu.

