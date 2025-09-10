Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi 80 triệu đồng mua 600 vé "Mưa đỏ" tặng cựu chiến binh

Họ đều từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó không ít người trực tiếp cầm súng trên chiến trường 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Theo thông tin ZNews , sáng 8/9, tại một rạp chiếu phim ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có sự xuất hiện của nhiều khán giả đặc biệt, đó là 600 cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Thủy.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Sơn cho biết ông sinh ra và lớn lên ở vùng đất Vĩnh Thủy. Từ nhỏ, bước ra đường, ông dễ dàng bắt gặp cựu chiến binh là các bác, các o (từ chỉ người phụ nữ lớn tuổi trong tiếng miền Trung - PV) sống ở địa phương, nghe những câu chuyện kể về thời chiến tranh khốc liệt. Bố, chú, bác của ông Sơn cũng từng là những người lính. "Hồi nhỏ, tôi nghe chuyện mọi người đi đánh giặc mà thấy thương, cảm phục lắm. Nhưng lúc đó chưa biết cách làm thế nào để bày tỏ sự biết ơn, trân trọng của mình", ông kể.

Các vị khách được mời tới xem "Mưa đỏ" - bộ phim đề tài chiến tranh vừa trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Buổi xem phim là món quà đặc biệt ông Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1975, hiện sống tại TP.HCM) tổ chức, như lời tri ân, cảm ơn những người có công với đất nước.

Từ năm 23 tuổi, ông Sơn vào TP.HCM sinh sống, lập nghiệp nhưng vẫn luôn hướng về quê hương. Khi bộ phim "Mưa đỏ" ra mắt, ông đi xem và cảm thấy ấn tượng, đặc biệt khi phim nói về trận chiến ở Quảng Trị quê ông.

Bố ông Sơn cũng là người lính từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Ảnh: ZNews.

Nghĩ về các cựu chiến binh ở quê, ông nảy ra ý tưởng mua vé mời họ xem bộ phim này vào dịp nghỉ lễ. Ông nhanh chóng liên hệ với uỷ ban nhân dân xã, hội cựu chiến binh địa phương để triển khai.

Ngoài vé xem phim, ông Sơn tổ chức cả xe đưa đón, đồ ăn nhẹ cho các vị khách. Ban đầu, ông mong muốn tổ chức buổi xem phim trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, song thời điểm đó rạp đông, lại khó thuê xe chở số lượng lớn nên đành lùi lại sau lễ.

Để thuận tiện, ông nhờ phía xã và hội cựu chiến binh hỗ trợ sắp xếp điểm tập trung theo nhóm, mỗi xe cũng cử "nhóm trưởng" chịu trách nhiệm điểm danh thành viên đi chung. Đúng 7h30 sáng 8/9, các chuyến xe đầu tiên xuất phát đến rạp phim cách đó khoảng 30 km để xem xuất chiếu đầu lúc 8h30, sau đó là các suất lúc 10h30 và đầu giờ chiều cùng ngày.

Các cựu chiến binh được sắp xếp xem phim trong 3 suất chiếu ngày 8/9. Ảnh: ZNews.

Việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cựu chiến binh cũng được ông Sơn cẩn trọng. Vì phần lớn mọi người đã lớn tuổi, số lượng lại đông, ông không tổ chức ăn ở hàng quán mà chuẩn bị các phần ăn đóng gói sẵn gồm hai chiếc bánh mì, một hộp sữa và một chai nước lọc cho mỗi người.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy, cho biết, nhận được vé xem phim "Mưa đỏ", các cựu chiến binh rất vui. Trên xe đến rạp phim ở phường Đông Hà (Quảng Trị), những người lính năm xưa rôm rả ôn lại chuyện cũ.

Ông Quyết kể, khi ánh đèn trong rạp tắt, màn ảnh sáng lên với những trận chiến khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị, cả rạp lặng đi. Có người mắt đỏ hoe, có tiếng thở dài khe khẽ. Có lúc, khán phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng bom đạn trên màn ảnh, rồi lại vỡ òa trong tràng pháo tay như lời tri ân dành cho những người đã ngã xuống.

Các cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy có mặt tại rạp chiếu phim ở phường Đông Hà để xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Báo Dân Trí.

“Chưa bao giờ chúng tôi được tổ chức đi xem phim đông đủ, trang trọng thế này. Đây là món quà tinh thần, giúp chúng tôi thấy mình được trân trọng, được nhớ đến. Bộ phim khép lại, nhiều cựu chiến binh lặng lẽ nắm chặt tay nhau, đôi mắt ngấn lệ. Họ nói rằng mình như vừa sống lại tuổi đôi mươi rực lửa, ký ức về những ngày tháng chiến đấu gian khổ ùa về, cùng nỗi đau khi nhớ đến đồng đội mãi mãi nằm lại”, ông Quyết tâm sự.

Ông Thái Nam Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy, cho hay nghĩa cử của ông Trần Ngọc Sơn thấm đẫm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Chính quyền địa phương rất trân trọng và xem đây là nguồn cảm hứng để cộng đồng tiếp tục chung tay chăm lo cho người có công.

Là một trong những cựu chiến binh được mời xem phim, ông Hoàng Văn Kiệm (83 tuổi), từng trực tiếp chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, bày tỏ sự bồi hồi trên trang cá nhân.

Phim "Mưa đỏ" được chiếu tại Thành cổ Quảng Trị tối 4/9. Ảnh: Báo Dân Trí.

"Là người trực tiếp chiến đấu, mỗi một thước phim đã tái hiện từng thời khắc chiến đấu ác liệt, có cả máu và nước mắt của đồng đội tôi. Những cảnh chiến đấu trên màn ảnh khiến chúng ta cảm nhận được sự căng thẳng, mất mát và tinh thần quyết tử của quân ta", ông bày tỏ với ZNews.