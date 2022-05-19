Sự thật đằng sau cuộc sống 'nguyên thủy' của cựu chiến binh ở trong lều hoang giữa lòng Hà Nội

Ẩn đằng sau câu chuyện cựu chiến binh Lê Công Lâm suốt hơn 15 năm qua phải sống trong túp lều giữa Hà Nội là một sự thật hoàn toàn khác.

Cách đây không lâu, mạng xã hội dậy sóng trước câu chuyện cựu chiến binh Lê Công Lâm (62 tuổi) sống cùng vợ con trong túp lều hoang giữa lòng Hà Nội. Hằng ngày, ông đi nhặt ve chai và đào sắn để nuôi người vợ bị tâm thần. Suốt hơn 15 năm qua, gia đình ông Lâm phải sống nhờ vào khu đất hoang, xung quanh chỉ toàn là rác thải, phế liệu ngổn ngang. Không có điện cũng không có nước sạch, tất cả sinh hoạt của gia đình ba người chỉ dựa vào sức người. Nơi chui ra chui vào của gia đình ông chỉ là cái túp lều ọp ẹp tự dựng lên bằng những tấm gỗ, mái tôn người ta bỏ đi.

Hình ảnh cựu chiến binh Lê Công Lâm và câu chuyện về hoàn cảnh được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Tổ Quốc Trên Tổ Quốc cho biết, cuộc sống khó khăn càng chồng chất thêm khó khăn khi vào năm 2016, người vợ của ông Lâm phải phẫu thuật cắt bỏ khối u gần sườn trái. Tổng viện phí đã mất hơn 50 triệu đồng. Hai năm sau đó, vợ ông bỗng mắc phải căn bệnh tâm thần, chỉ có thể ở nhà đào sắn để mang ra chợ bán. Tài sản lớn nhất của ông Lâm là người con gái sinh năm 2000. Vì nhà nghèo nên em chỉ được học đến lớp 3, sau phải ở nhà trông mẹ bệnh tật, giúp đỡ những việc nhỏ trong nhà. Thỉnh thoảng em cũng theo bố đi nhặt chai lọ, phế liệu mang đi bán. Vợ và con ông Lâm cùng sinh sống trong căn nhà hoang giữa lòng Hà Nội, không điện nước, tách biệt với xã hội - Ảnh: Tổ Quốc Khó ai có thể tin được giữa thủ đô hoa lệ lại có một gia đình sống thời nguyên thủy như nhà ông Lê Công Lâm. Không điện, nước, không có một mái nhà đúng nghĩa. Dù năm nay đã 62 tuổi, hằng ngày ông Lâm vẫn phải đi nhặt ve chai, phế liệu để trang trải từng bữa ăn qua ngày.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của báo Tri thức và Cuộc sống, hoàn cảnh của người cựu chiến binh trên là chưa thật sự đúng, làm ảnh hưởng không tốt đến chính sách hậu phương quân đội của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, ảnh hưởng đến người thân của ông Lê Công Lâm. Ông Lê Công Lâm có căn nhà cấp 4 được xây trên khoảnh đất rộng chừng 300m2, căn nhà này đang đứng lên ông Lâm. Hiện con trai ông Lê Công Lâm là anh Lê Văn Hùng (SN 1985, con trai của ông Lê Công Lâm) và vợ của ông Lâm là bà Nguyễn Thị Đĩnh (SN 1948, có đăng ký kết hôn) đang sinh sống. Khi hỏi về câu chuyện của bố mình đang lan truyền trên mạng xã hội, anh Hùng chỉ cười nhẹ rồi nói giọng buồn: “Nhiều lần nhà em gọi về mà ông không chịu. Ông cứ cách mấy tháng lại về nhà một lần nhưng mỗi lần về chỉ được 1-2 ngày rồi đi”. Diện tích đất và ngôi nhà tại thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ hiện đang đứng tên ông Lê Công Lâm - Ảnh: Tri thức và cuộc sống Anh Hùng cho biết, người phụ nữ đang sinh sống cùng bố mình tại khu đất trống trên địa bàn phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng mà mạng xã hội thông tin không phải là vợ chính thức và cũng không được pháp luật công nhận. Ông Lâm và người phụ nữ này quen biết nhau từ những năm 90 và đã sống cùng nhau. Sau đó vào trung tâm TP Hà Nội ở rồi sinh được một con gái. “Về thông tin ông Lê Công Lâm không có nhà ở là không chính xác vì đây là ngôi nhà đang đứng tên ông. Ngôi nhà được chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh huyện, xã hỗ trợ kinh phí để tu sửa, ổn định cuộc sống. Từ đây, gia đình được thoát nghèo”, con trai ông Lâm nói trên Tri thức và Cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-dang-sau-cuoc-song-nguyen-thuy-cua-cuu-chien-binh-o-trong-leu-hoang-giua-long-ha-noi-469747.html