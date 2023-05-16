Lâm Đồng: Người dân nhìn thấy thú hoang dã giống hổ ở rừng Bảo Lâm

Xã hội 16/05/2023 21:30

Một công nhân của Công ty CP Cao su Bảo Lâm trong lúc đi làm thì phát hiện động vật hoang dã tại lâm phần doanh nghiệp này quản lý. Người này sau đó báo cáo với cơ quan chức năng với nghi vấn là hổ.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, một công nhân của Công ty CP Cao su Bảo Lâm trong lúc đi làm thì phát hiện động vật hoang dã tại lâm phần doanh nghiệp này quản lý. Người này sau đó báo cáo với cơ quan chức năng với nghi vấn là hổ.

UBND huyện Bảo Lâm đề nghị Công ty CP Cao su Bảo Lâm, UBND xã Lộc Bảo thông báo đến người dân các khu vực cảnh giác, giữ khoảng cách an toàn với khu vực phát hiện động vật hoang dã nghi là hổ. Trấn an người dân không hoang mang gây ảnh hưởng đời sống và sản xuất, chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã, động vật đặc biệt nguy cấp, quý hiếm.

Khi phát hiện các loài động vật hoang dã có hình dáng giống hổ thì thông báo đến Hạt Kiểm lâm và cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý. Tuyệt đối không được săn bắn động vật hoang dã trái phép.

Hạt Kiểm lâm được giao trách nhiệm kiểm tra, xác minh loài động vật hoang dã mà công nhân trình báo và báo cáo lại UBND huyện.

Cũng theo nguồn tin này, một lãnh đạo UBND xã Lộc Bảo cho biết thời điểm phát hiện động vật màu xám nghi là hổ thì công nhân nói trên chỉ đi một mình. Người này chỉ nhìn thấy phần đuôi và một phần thân, không thấy được đầu của động vật hoang dã này.

Các lực lượng chức năng đã đến khu vực nhưng không tìm thấy dấu chân hay phân của động vật nghi là hổ.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang lắp camera tại khu vực này để phát hiện dấu vết khi loài vật nghi là hổ nêu trên có quay trở lại.

Lâm Đồng: Người dân nhìn thấy thú hoang dã giống hổ ở rừng Bảo Lâm - Ảnh 1
Hơn 20 năm Việt Nam chưa phát hiện dấu chân hổ trong tự nhiên - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Đây không phải là lần đầu tiên có người phát hiện loài vật nghi là hổ. Dẫn tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 6/8/2022, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết một người dân trình báo về việc gặp hổ tự nhiên khi đi sâu vào rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Người này sau đó đã phản ánh đến Ban Quản lý Vườn quốc gia về việc mình đã gặp 1 con hổ khi đi thám hiểm du lịch tại đây. Vị trí người này cho rằng gặp hổ tự nhiên ở Km24 trên đường 20 Quyết Thắng, con đường độc đạo chạy băng rừng từ đường Hồ Chí Minh – nhánh Tây lên 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sau khi nhận được trình báo có hổ xuất hiện tại khu vực rừng Phong Nha - Kẻ Bàng, cơ quan chức năng đã kiểm tra, đồng thời đặt bẫy ảnh để xác minh. Tuy vậy cho đến nay vẫn không thể phát hiện dấu vết của hổ tại đây.

 

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