Kịp thời phát hiện, xử lý gần 60 xe khách nhồi nhét người dịp Tết Nguyên đán ở Đà Nẵng

Lực lượng CSGT TP. Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý gần 60 trường hợp xe khách chở quá số người quy định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 28/1, Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, các lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 57 trường hợp xe chở quá số người quy định trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Sau khi xử lý, hành khách trên các xe đều được bố trí phương tiện để tiếp tục di chuyển, đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Mới đây, vào mùng 6 Tết, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa ô Hoà Hiệp đã dừng chiếc ôtô khách chạy tuyến Nam Định - TP HCM chở 52/43 người, vượt 9 người so với quy định. Sau đó, CSGT tiếp tục phát hiện xe khách chạy hướng Bắc - Nam chở 65/46 người, vượt 19 người.

Lực lượng CSGT mua thức ăn, nước uống hỗ trợ người dân - Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Giáo dục và thời đại, sau khi lập biên bản, hành khách trên các xe trên đều được bố trí phương tiện để tiếp tục về quê ăn Tết và trở lại nơi làm việc nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Nhiều trường hợp hành khách chờ đợi xe sang chuyến đã được lực lượng Cảnh sát giao thông mua thức ăn, nước uống hỗ trợ người dân. Nhiều người đã gửi thư, tin nhắn cảm ơn lực lượng CSGT TP. Đà Nẵng.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại TP. Đà Nẵng, không có trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến xe khách qua địa bàn. Đồng thời, trong 7 ngày Tết, lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự trên toàn TP. Đà Nẵng đã xử phạt trên 400 trường hợp vi phạm với số tiền trên 550 triệu đồng.

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