Ninh Thuận: Xe khách tông vào đuôi container khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xã hội 19/01/2023 06:55

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 03h45 ngày 18/1 tại Km 1543+900 QL1A, đoạn qua thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều ngày 18/1, Công an huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong trên QL1A. 

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 03h45 ngày 18/1 tại Km 1543+900 QL1A, đoạn qua thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Vào thời điểm trên, xe ô tô khách biển số 77B - 016.20 do anh Đặng Văn Bình, 30 tuổi, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển từ Khánh Hoà đi Ninh Thuận đã tông vào phần đuôi xe container biển số 51D-105.02 kéo theo rơ moóc 51R-009.81 đang chạy phía trước, do tài xế Nguyễn Đức Dũng, 52 tuổi, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên điều khiển.

Ninh Thuận: Xe khách tông vào đuôi container khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, cú tông mạnh khiến ông N.V.C. (52 tuổi, trú huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) và anh Đ.N.V. (29 tuổi, trú huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ) chết tại chỗ; 3 người bị thương được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu gồm: Lý Ngọc Thu (21 tuổi, trú huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận); Nguyễn Thị Kim Sanh (63 tuổi, trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Võ Minh Triều (36 tuổi, trú  huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Ninh Thuận: Xe khách tông vào đuôi container khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 2
Cú tông mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Ninh Thuận: Xe khách tông vào đuôi container khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 3
Một phần xe ô tô khách móp méo vỡ nát nhiều linh kiện - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tại hiện trường, xe ô tô khách và container hư hỏng nặng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công an huyện Thuận Bắc và các cơ quan liên quan tổ chức cứu nạn, thông xe tuyến quốc lộ 1A và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

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Đợt chạy thử nghiệm lần này ngoài việc kiểm tra các hệ thống tiếp cung cấp điện, hệ thống đường ray, còn có hệ thống bảo vệ tàu tự động của Hệ Thống Tín Hiệu nhằm đánh giá khả năng bảo vệ tàu và hành khách khi có vật cản hoặc sự cố bất ngờ.

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