Quảng Ngãi: Ba bà cháu thiếu tiền vé bị xe khách bỏ lại giữa đường

Vào ngày 27/1, Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi, 3 bà cháu bị nhà xe bỏ lại dọc đường vì thiếu tiền vé đã lên xe về quê an toàn.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào sáng ngày 27/01 (mùng 6 Tết Quý Mão), 3 bà cháu Nguyễn Thị Mai (64 tuổi), Phạm Văn Long (11 tuổi), Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi, thường trú phường 5, TP.Vũng Tàu) đi xe khách từ Đà Nẵng để trở lại Vũng Tàu, nhưng vì không đủ tiền trả tiền vé xe nên đã bị nhà xe (chưa rõ tên, số xe) bỏ xuống dọc đường tại thị trấn Là Hà, Tư Nghĩa. Nhận tin báo của Công an thị trấn La Hà, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 đã tiến hành kiểm tra thông tin, hỗ trợ 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm và đưa 3 bà cháu đến Bến xe Quảng Ngãi, đồng thời liên hệ nhà xe Văn Vinh để đưa 3 bà cháu về Vũng Tàu.

Tổ tuần tra CSGT hỗ trợ 3 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cho bà Nguyễn Thị Mai - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết mình đang trên đường từ Đà Nẵng về lại Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng vì hết tiền nên bị nhà xe bỏ lại giữa đường. Trong Tết, bà dẫn theo cháu nội Phạm Văn Long (11 tuổi) và Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi) đi xe khách ra TP Đà Nẵng thăm người thân. Lúc đi bà chỉ nhớ địa chỉ của người thân mà không liên lạc được. Khi ra đúng địa chỉ ở TP Đà Nẵng mới hay người thân đã bán nhà từ nhiều năm trước. "Khi đón xe về lại Bà Rịa - Vũng Tàu, đến đoạn nghĩa trang Thị trấn La Hà, nhà xe hỏi tiền nhưng bà cháu chúng tôi không có nên họ bỏ lại giữa đường. Đêm hôm qua, ba bà cháu phải vật vạ tá túc ở hiên nhà dọc đường. Đến sáng hôm nay, không có tiền đón xe nên ba bà cháu phải đi bộ về nhà, ai nấy đều mệt mỏi" - thiếu tá Đạt cho biết.

CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đưa cụ bà lên xe về lại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Báo Người Lao Động Để chắc chắn thông tin, CSGT Quảng Ngãi đã xác minh ở Bà Rịa - Vũng Tàu và biết thêm con trai bà Mai mất trên biển, còn con dâu cũng đã qua đời vì ung thư. Hai cháu nội mồ côi, ở với bà sau khi ba mẹ mất. Khi biết hoàn cảnh đáng thương của bà Mai, CSGT Quảng Ngãi đã hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt và tặng 3 triệu đồng để 3 bà cháu làm lộ phí; đồng thời liên hệ với nhà xe chạy tuyến Quảng Ngãi - Bà Rịa - Vũng Tàu và chở 3 bà cháu ra đến điểm đỗ xe. Theo lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong dịp Tết, ngoài bảo vệ an toàn cho bà con đi lại, lãnh đạo công an tỉnh còn chỉ đạo trong lúc làm nhiệm vụ phải quan sát, hỗ trợ hết mình đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng tiếp tế lương thực, nước uống cho những trường hợp cần giúp đỡ.

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