Công an tỉnh Sóc Trăng, tiếp tục tạm giữ Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Nơi Phúc gây án là tiệm vàng T.T., phường 1, TP Sóc Trăng.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 27/1, Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tiếp tục tạm giữ Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Nơi Phúc gây án là tiệm vàng T.T., phường 1, TP Sóc Trăng.

Từ tối 26/1 đến sáng 27/1, người dân ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, bàn luận xôn xao khi hay tin Phúc vào tiệm vàng cướp dây chuyền và bị cảnh sát khám xét nơi ở. Một số người gần nhà Phúc đều không tin thanh niên này dùng súng cướp dây chuyền của tiệm vàng vì gia cảnh nghi can rất khá giả, có nhà mới xây lớn ở tuyến đường từ xã Mỹ Thuận ra chợ Nhu Gia (huyện Mỹ Xuyên).

Đối tượng Tăng Minh Phúc tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Một cán bộ địa phương cho biết gia đình Phúc từ nơi khác đến khu vực giáp ranh với huyện Mỹ Xuyên mua đất cất nhà cạnh đường tỉnh 940 khoảng 7 năm trước. Phúc có người anh đã lập gia đình, đi làm ăn xa. Phúc cũng thường xuyên không có nhà do đi nơi khác làm ăn, những lần về quê thường ăn nhậu với những người lạ mặt.

“Phúc sống khép kín, gia đình khá giả vì cha mẹ anh ấy trước đây kinh doanh. Cha của Phúc đang tu tại gia”, một người dân ấp Phước Bình chia sẻ.

Nhà của Tăng Minh Phúc được cho là lớn nhất tuyến đường tỉnh 940 của tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 9h15 ngày 26/1, Phúc dựng xe Honda SH ngoài đường rồi bước vào hỏi mua một sợi dây chuyền ở tiệm vàng Thanh Tâm. Khi nhân viên đưa sợi dây chuyền nhỏ, Phúc yêu cầu đổi sợi dây chuyền lớn hơn.

Nhân viên tiệm vàng đưa cho Phúc xem sợi dây chuyền lớn hơn thì anh ta liền rút súng ra uy hiếp những người xung quanh, bước nhanh ra ngoài định lên xe tẩu thoát nhưng bị Công an TP Sóc Trăng bắt giữ ngay sau đó. Tang vật thu được gồm: 1 khẩu súng bắn đạn cao su, một sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 1,5 lượng, 1 xe Honda SH...

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