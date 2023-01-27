Quảng Ngãi: Bé trai 3 tuổi hóc hạt bí tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách

Xã hội 27/01/2023 19:19

Người thân của cháu bé 3 tuổi nghi bị hóc hạt bí bức xúc tố Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tắc trách khiến cháu bé tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 27/1 (mùng 6 Tết), tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, anh Trần Văn Chi (trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bức xúc tố bệnh viện này tắc trách khiến cháu T.Đ.L. (3 tuổi, con trai anh Chi) thiệt mạng.

 

Anh Chi cho biết, khoảng 20h ngày 26/1, cháu L. có biểu hiện khó thở, nôn ọe. Vợ chồng anh cho rằng cháu bị hóc hạt bí nên chở đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Tầm 21h cùng ngày, khi đưa cháu L. vào viện cấp cứu, gia đình đã chủ động nói với y - bác sĩ có mặt tại bệnh viện là cháu bị hóc hạt bí.

"Một bác sĩ trẻ đến dùng dụng cụ y tế vạch cuốn họng của con tôi ra xem và bảo với gia đình không có gì. Tôi đã nói đi nói lại là cháu bị hóc hạt bí, cần chụp phim, nội soi kiểm tra. Chờ mãi một hồi sau, đội ngũ y tế mới đưa con tôi đi chụp phim và tiếp tục bảo không có gì đâu" - anh Chi thuật lại và thông tin thêm, khi cháu L. vẫn tiếp tục nôn ói, gia đình đề nghị chuyển ra Đà Nẵng. Tuy nhiên, bác sĩ thăm khám vẫn khẳng định con anh bị hen suyễn chứ không phải hóc dị vật. 

“Y tá nói với tui giờ không có ai làm việc cả, sáng mai mới làm. Nhân viên bệnh viện cứ thúc giục gia đình tôi về nhà lấy bảo hiểm để làm thủ tục nhập viện cho cháu. Khoảng 23h, gia đình chở cháu về nhà để tìm bảo hiểm và rửa cho cháu vì cháu nôn ói khắp người. Đến khoảng 3h ngày 27/1, vợ chồng tôi thuê taxi đưa con lên lại bệnh viện và được chuyển lên Phòng Hồi sức tích cực. Khoảng 20 phút sau, bác sĩ thông báo con tôi không qua khỏi. Thực sự gia đình vô cùng bức xúc trước cách làm việc tắc trách của bệnh viện" - anh Chi phẫn uất.

Quảng Ngãi: Bé trai 3 tuổi hóc hạt bí tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách - Ảnh 1
Anh Chi bức xúc tố Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tắc trách khiến con anh tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, khi tiếp nhận cháu L, bệnh viện đã cho hội chẩn, khám kỹ, xong mới đưa lên Khoa điều trị; đồng thời cho cháu thở khí dung, theo dõi đường thở, thấy cháu ổn định nên có giải thích cho người nhà về tình hình của cháu cần theo dõi tại bệnh viện.

"Kíp trực đồng thời cho cháu thở khí dung, theo dõi đường thở, thấy cháu ổn định nên có giải thích cho người nhà về tình hình của cháu cần theo dõi tại bệnh viện", lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi nói.

Quảng Ngãi: Bé trai 3 tuổi hóc hạt bí tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách - Ảnh 2
Người nhà đau đớn trước cái chết của cháu T.Đ.L (3 tuổi) ở Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Lao Động

Tuy nhiên, khoảng 0h sáng mùng 6 Tết, bác sĩ phòng bệnh vào khám cho cháu thì không thấy cháu. Mãi đến rạng sáng gia đình mới đưa cháu đến viện vào thẳng phòng cấp cứu. Sau đó cháu được chuyển lên khoa hồi sức tích cực nhưng cháu đã mất.

"Nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu cần phải có giám định pháp y để làm rõ. Y bác sĩ bệnh viện rất buồn và chia sẻ với gia đình mất mát quá lớn này. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã làm việc với y bác sĩ ca trực cũng như phối hợp với công an để làm rõ", lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nói.

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