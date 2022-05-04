Xe tải băng qua đường sắt không có rào chắn ở Nghệ An, bị tàu hỏa húc văng ra xa 10m. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại thì bị thương nặng.

Theo Tổ Quốc, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 4/5 tại đường sắt Bắc Nam, đoạn phía Bắc cầu Cấm (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên chiếc xe tải mang BKS 37C - 284... chạy hướng từ khu dân cư qua đường sắt ra quốc lộ 1A. Đúng lúc này, đoàn tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam khi đến đoạn đường ngang dân sinh phía Bắc cầu Cấm đã đâm vào chiếc xe tải.

Đoạn đường xảy ra vụ việc - Ảnh: Tổ Quốc

Dẫn theo nguồn tin Tuổi trẻ, ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên lái tàu đã dừng khẩn cấp, người dân gần đó cũng đã có mặt để nhanh chóng giúp đỡ các nạn nhân nhưng 1 người không may đã tử vong ngay tại hiện trường, người còn lại bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường sắt giao cắt với đường dân sinh không có rào chắn nhưng đã được lắp đặt hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm. Sau gần một giờ đồng hồ dừng lại để giải quyết vụ tai nạn, đoàn tàu mới tiếp tục hành trình.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Thất kinh trước người mẹ gốc Việt ở Mỹ bắn vào đầu 2 con trai khi đang ngủ Liên quan đến vụ việc người mẹ gốc Việt ở Mỹ bắn 2 con trai gây rúng động dư luận, người mẹ hiện đã bị bắt trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần bất ổn. Ngoài ra, hai cháu bé vẫn nằm viện và được tiên lượng sẽ không qua khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-xe-tai-bang-qua-duong-sat-bi-tau-hoa-tong-phai-khien-2-nguoi-thuong-vong-466352.html