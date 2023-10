Đến khoảng 11h30 ngày 2/5, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hồ sơ toà án cho thấy nghi phạm Trinh Nguyen đã cố tự sát. Khi bị bắt, Trinh Nguyen trong trang phục xốc xếch dường như đã sử dụng ma tuý.

Bà Trinh Nguyen bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: FOX 29

Theo VTC News dẫn tin từ New York Post, sau sát hại 2 con trai, Trịnh còn cố bắn người xóm tên Gianni Melchiondo khi nhờ người này chuyển đồ cho chồng cũ. Tuy nhiên do súng không nổ, Gianni may mắn thoát nạn. Gianni sau đó giằng được khẩu súng và chạy vào trong nhà trong khi Nguyên lên xe tháo chạy.