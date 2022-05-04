Thất kinh trước người mẹ gốc Việt ở Mỹ bắn vào đầu 2 con trai khi đang ngủ

Xã hội 04/05/2022 17:39

Liên quan đến vụ việc người mẹ gốc Việt ở Mỹ bắn 2 con trai gây rúng động dư luận, người mẹ hiện đã bị bắt trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần bất ổn. Ngoài ra, hai cháu bé vẫn nằm viện và được tiên lượng sẽ không qua khỏi.

Vào ngày 3/5, theo Tuổi Trẻ Online dẫn tin từ kênh NBC News, một vụ nổ súng đã xảy ra tại căn nhà số 119 đường Timber Ridge, thành phố Newtown, bang Pennsylvania, Mỹ. Cụ thể, hai cậu bé gốc Việt (10 tuổi và 13 tuổi) đã bị mẹ bắn vào đầu dẫn đến trọng thương khi các cháu đang ngủ. 

Dựa theo thông tin từ văn phòng công tố hạt Bucks ở bang Pennsylvania cho biết bà Trinh Nguyen (38 tuổi), mẹ của hai cậu bé, bị cáo buộc đã bắn hai con trai của mình và tìm cách bắn người hàng xóm trước khi bỏ trốn trong một chiếc xe tải nhỏ màu trắng vào sáng 2/5.

Đến khoảng 11h30 ngày 2/5, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hồ sơ toà án cho thấy nghi phạm Trinh Nguyen đã cố tự sát. Khi bị bắt, Trinh Nguyen trong trang phục xốc xếch dường như đã sử dụng ma tuý.

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Bà Trinh Nguyen bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: FOX 29

Theo VTC News dẫn tin từ New York Post, sau sát hại 2 con trai, Trịnh còn cố bắn người xóm tên Gianni Melchiondo khi nhờ người này chuyển đồ cho chồng cũ. Tuy nhiên do súng không nổ, Gianni may mắn thoát nạn. Gianni sau đó giằng được khẩu súng và chạy vào trong nhà trong khi Nguyên lên xe tháo chạy. 

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Chân dung đối tượng Trinh Nguyen - Ảnh: Văn phòng công tố viên quận Burks

Vụ án xảy ra một ngày sau khi tòa án yêu cầu Trinh và 2 con trai rời khỏi căn nhà họ đang sống. Cụ thể, trước đó, trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 11/2021, tòa án ra phán quyết buộc Trinh trả hơn 11.000 USD tiền thuê nhà cho Corinna Tini-Melchiondo, chủ nhà và cũng là em gái chồng cũ của Trinh vào tháng 12. Theo tài liệu của tòa án, Trinh và chồng cô Ed Tini chuyển tới sống tại căn nhà 5 phòng ngủ của Corinna sau khi kết hôn vào năm 2012. 

Tới tháng 6/2021, Ed Tini rời đi. Trinh và hai con vẫn sống tại đây. Trịnh và chồng sau đó ly hôn. Ed Tini là cha của một trong hai đứa trẻ bị bắn. Trinh được cho là đã không trả tiền nhà trong khoảng 6 tháng từ 6/2021 tới 12/2021.

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Hai cậu bé được tiên lượng sẽ không qua khỏi - Ảnh: Fox News

Hiện tại, theo nhà chức trách, hai cậu bé vẫn nằm viện và được tiên lượng sẽ không qua khỏi.

Các công tố viên cho biết bà Trinh Nguyen cũng đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắt, do có dấu hiệu cho thấy bản thân bà ấy đang chịu ảnh hưởng của ma túy. Đối tượng hiện phải đối mặt với 3 tội danh cố ý giết người và 1 tội danh tàng trữ công cụ gây án. Ngoài ra, tội danh của nghi phạm sẽ bị nâng lên thành giết người nếu 2 con qua đời. 

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