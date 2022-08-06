Kinh hoàng: Đang lưu thông trên quốc lộ, ô tô khách bất ngờ mất lái 'quét' hàng loạt xe máy, 4 người thương vong

Xã hội 06/08/2022 08:37

Chiếc xe khách biển số Nghệ An bỗng mất lái tông liên hoàn nhiều phương tiện khác đang lưu thông trên đường.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 5/8, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 4 người thương vong. 

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên ô tô khách mang biển kiểm soát 37B - 023.71, do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979, trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến Km347+400, thuộc địa phận thôn Lộc Tiến, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 36B8 - 107.45, do tài xế Nguyễn Văn Hai (SN 1973, trú thôn Chính Đa, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) điều khiển, đang chuyển hướng từ phía Đông sang phía Tây đường.

Kinh hoàng: Đang lưu thông trên quốc lộ, ô tô khách bất ngờ mất lái 'quét' hàng loạt xe máy, 4 người thương vong - Ảnh 1
Chiếc xe khách mất lái tông hàng loạt xe máy - Ảnh: báo Công Lý

Tình huống bất ngờ khiến xe khách mất lái rồi tiếp tục đâm vào xe máy do anh Mai Ngọc Tiến (SN 1985, trú thôn Chính Đa, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, ở thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương), đi phía trước cùng chiều (sát lề đường phía Tây quốc lộ 1A).

Không dừng lại, xe khách tiếp tục đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 20L6 - 1584, do anh Lê Văn Hùng (SN 1979) điều khiển và xe máy biển kiểm soát 36P1 - 3604, do anh Nguyễn Văn Cường (SN 1985), đều ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương đang dừng và đậu ở vỉa hè phía Tây quốc lộ 1A.

Kinh hoàng: Đang lưu thông trên quốc lộ, ô tô khách bất ngờ mất lái 'quét' hàng loạt xe máy, 4 người thương vong - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Công Lý, hậu quả vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Tuấn Anh tử vong tại chỗ. Các nạn nhân bị thương gồm: Mai Ngọc Tiến, Nguyễn Văn Hai, Lê Văn Hùng được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô khách và 4 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, phối hơp để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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