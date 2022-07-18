Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho hay, đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo Zing News, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho hay, đang điều tra vụ nổ súng xảy ra tại quán karaoke Diamon (số 112 Phạm Đức Kỳ, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Cụ thể, cơ quan chức năng, tối ngày 17/7, do mâu thuẫn cá nhân, Cao Sỹ K. (29 tuổi, ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã mang súng tự chế đến quán hát trên. Tại phòng hát 202, K. chĩa súng vào nhóm nam nữ đang hát và nổ súng. Vụ việc khiến cháu bé 4 tuổi bị trúng đạn vào bàn tay, phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Cháu bé bị viên đạn găm vào tay - Ảnh: báo Công an nhân dân

Liên quan đến vụ việc, theo báo Công an nhân dân, đầu đạn trúng vào bàn tay cháu H.B.A (SN 2018), trú tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá. Cháu bé ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo dõi, điều trị.

Nhận được tin báo vụ việc, tổ Tuần tra 282, Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng đến hỗ trợ bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình ANTT tại địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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