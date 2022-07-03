Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng bằng súng tự chế, 5 người thương vong

Xã hội 03/07/2022 14:17

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc 2 nhóm thanh niên trú ở địa bàn tỉnh sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Theo báo Công an nhân dân, sáng ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc 2 nhóm thanh niên trú ở địa bàn tỉnh sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn làm một người tử vong, 4 người khác bị thương.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng bằng súng tự chế, 5 người thương vong - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc 2 nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau làm 5 người thương vong - Ảnh: báo Công an nhân dân 

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối ngày 2/7 tại khu vực QL1A dẫn lên đèo Hải Vân thuộc địa phận tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô. Thời điểm này, hai nhóm thanh niên ở thị trấn Lăng Cô trong lúc đi tắm suối ở khu vực đèo Hải Vân thì xảy ra mẫu thuẫn. Sau đó, các đối tượng sử dụng mã tấu, tuýp sắt và hung khí tự chế lao vào đánh nhau.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng bằng súng tự chế, 5 người thương vong - Ảnh 2
Cảnh 2 nhóm thanh niên hỗn chiến với dao, mã tấu và súng tự chế trên cầu Lăng Cô - Ảnh: VietNamNet 

Theo VietNamNet, vụ hỗn chiến khiến anh Phan Văn K. (30 tuổi, trú tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô) bị đạn bắn trúng ngực trái, tử vong tại chỗ. Còn 4 người của hai nhóm bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện ở Đà Nẵng cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Thừa Thiên - Huế hỗn chiến súng tự chế

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