Hé lộ nguyên nhân rùng rợn vụ thi thể người đàn ông cháy đen trong vườn, xung quanh nồng nặc mùi xăng

Xã hội 03/07/2022 13:51

Theo lãnh đạo xã tiết lộ, thời gian gần đây, người đàn ông có tâm lý bất thường, nhiều lần uống rượu say và doạ sẽ tự tử.

Ngày 3/7, trao đổi với báo Đại Đoàn Kết Online, ông Nguyễn Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư cho biết, hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể anh L.V.T. (45 tuổi, trú tại thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư) cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đồng thời, khi nhận được tin báo về việc anh L.V.T. tử vong, thi thể bị cháy đen, xung quanh nồng nặc mùi xăng, chính quyền địa phương có tìm hiểu thông tin từ gia đình và bà con lối xóm. Theo đó, được biết, thời gian gần đây, anh T. thường xuyên có tâm lý bất thường, nhiều lần uống rượu say và hay nói đến chuyện không muốn sống.

Theo nguồn tin từ người dân gần nhà anh T., ngày 1/7, hàng xóm thấy anh T. đi mua xăng mang về nhà và nói với vợ sẽ tự thiêu. Ngay sau đó, vợ anh gọi anh em họ hàng đến nhà can ngăn. Tuy nhiên, khoảng 19h ngày 2/7, sau khi ăn bữa cơm tối cùng gia đình xong, anh T. đã lén mang xăng và bọc quần áo ra phía sau nhà rồi châm lửa tự thiêu.

Phát hiện sự việc, nhiều người đã có mặt để dập tắt lửa nhưng do lượng xăng đổ lên người nhiều nên khi ngọn lửa được dập tắt thì anh T. đã tử vong.

Hé lộ nguyên nhân rùng rợn vụ thi thể người đàn ông cháy đen trong vườn, xung quanh nồng nặc mùi xăng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tự thiêu - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, khoảng 20h ngày 2/7, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội sau vườn nhà ông Lê Văn Thiện (45 tuổi, trú thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư). Dân làng đã hô hoán mọi người tiến hành dập lửa.

Khi lại gần, người dân phát hiện ông Lê Văn Thiện đã bị lửa thiêu cháy đen, xung quanh nồng nặc mùi xăng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, làm rõ sự việc. Nguyên nhân ban đầu, lực lượng chức năng xác định ông Thiện đã dùng xăng tự thiêu.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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