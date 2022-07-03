Hai anh em họ rủ nhau ra đồng bắt cào cào cho chim ăn, không may cả 2 rơi xuống sông mất tích. Hiện đã tìm thấy thi thể một bé 9 tuổi.

Liên quan đến vụ 2 trẻ mất tích khi đi bắt cào cào, theo Vietnamnet đưa tin, sáng 3/7, ông Nguyễn Đình Hội - Chủ tịch UBND xã Hương Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, lúc gần 6h sáng nay đã tìm thấy thi thể em T.Đ.C. (9 tuổi). Đồng thời, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích em N.Q.P (10 tuổi).

Ông Hội thông tin thêm, khoảng 11h trưa 2/7, cháu T.Đ.C. và cháu N.Q.P. rủ nhau đi bắt cào cào. Đến chiều tối vẫn không thấy 2 cháu về nhà, người thân tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 cháu nhỏ nghi đuối nước trên sông Con - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Theo thông tin của báo Đại đoàn kết, đến khi người thân đi ra dọc bờ sông Con thì phát hiện dép, áo của 2 cháu ở trên bờ nên người thân nghi ngờ các cháu có thể xuống tắm hoặc trượt chân rơi xuống sông. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CHCN số 5 (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động lực lượng cùng các phương tiện đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Rủ nhau đi bắt cào cào, 2 bé trai mất tích không rõ tung tích tại Nghệ An Hiện lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn đang nỗ lực tổ chức tìm kiếm 2 cháu nhỏ mất tích tại Nghệ An.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-khi-tim-thay-thi-the-mot-chau-nho-trong-vu-hai-anh-em-mat-tich-sau-khi-cung-nhau-di-bat-cao-cao-480520.html