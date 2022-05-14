Sau 5 ngày lẩn trốn, đối tượng gây ra vụ nổ súng ở Hội An, đã đến cơ quan công an đầu thú.
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Theo Người Lao Động, ngày 14/5, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết đối tượng Trần Xuân Vũ (SN 2001; trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lăk; tạm trú TP Hội An) đã ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn.
Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 9/5, 4 nam thanh niên đang ngồi nhậu tại quán bê thui B.D. (phường Cẩm Châu) thì Trần Xuân Vũ cầm 1 cây kiếm từ ngoài đường xông vào quán, chém trúng vào người của Nguyễn Văn H, (trú phường Cẩm An) khiến Hưng bị đứt ngón giữa bàn tay phải.
Sau khi chém xong, Vũ bỏ chạy ra đường Lý Thái Tổ, nhóm thanh niên đuổi theo đến trước Khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ (thuộc phường Cẩm Châu) thì bị Vũ cầm một cây súng tự chế dài khoảng 1 m bắn 2 phát đạn làm anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú phường Cẩm An) bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.
Sau khi gây án, Vũ điều khiển xe máy chở theo sau Lý Hậu Hiếu (SN 2001, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An) để tẩu thoát.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, cũng liên quan vụ nổ súng, trước đó, ngày 11/5, Lý Hậu Hiếu đã đến Công an TP Hội An trình diện sau 2 ngày lẫn trốn cùng với Vũ.
Tại hiện trường, công an thu giữ một cây kiếm tự chế dài 1,2 m, một vỏ đạn bằng đồng, nghi vỏ đạn súng hoa cải. Bước đầu, công an xác định do mâu thuẫn từ trước, những người này lên mạng xã hội facebook nói xấu và thách thức nhau dẫn đến vụ việc.