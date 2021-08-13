Khởi tố bị can, tạm giam nhóm đối tượng cướp xe máy của chị công nhân môi trường ở Đại Mỗ

Xã hội 13/08/2021 19:39

6 bị can trong vụ cướp xe máy của nữ lao công Lê Thị Trâm (Hà Nội) bị khởi tố về hai tội danh cướp tài sản, không tố giác tội phạm.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 bị can liên quan đến vụ cướp xe máy của nữ lao công xảy ra trên địa bàn phường Đại Mỗ vào rạng sáng 3/8.

Trong đó, 4 bị can bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Cướp tài sản gồm: Lê Minh K. (SN 2002, KHTT tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trương Thiên B. (SN 2003, HKTT tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội); Bùi Quý D. (SN 2003, HKTT: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Trịnh Minh H. (SN 2002), HKTT: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đối với 2 bị can Nguyễn Huy H. (SN 2000, HKTT tại ngõ 10 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội; hiện trú tại  số 5 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) và Lê Thùy T. ( SN 2004, HKTT tại ngõ 3 đường Hoàng Mai, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị khởi tố, tạm giam về tội không tố giác tội phạm theo quy định Điều 389 BLHS.

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4 đối tượng cướp xe của nữ công nhân môi trường khuya ngày 3/8 - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin của Vietnamnet, trước đó, sáng ngày 3/8, nữ công nhân môi trường đang đi trên đường thì bất ngờ bị nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy chặn lại. Một nam thanh niên đã lớn tiếng đe dọa nữ công nhân, yêu cầu đưa chìa khoá xe. Dù nữ công nhân van xin, khóc lóc nhưng nhóm thanh niên vẫn lấy chiếc xe rồi bỏ đi.

Sau 2 ngày kể từ khi tiếp nhận tin trình báo của nữ công nhân Lê Thị T., Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được nhóm nghi phạm dùng hung khí đe dọa cướp xe máy của chị Trâm, trong đó Lê Minh Khánh là đối tượng cầm đầu.

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Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Được biết, đối tượng K. từng có 1 tiền án, vừa thi hành án xong trở về địa phương vào tháng 6/2021. Nguyên nhân vụ cướp xuất phát từ việc sau khi nộp tiền phạt hành chính về lỗi tụ tập đông người cho Lê Thùy T., cả nhóm hết tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

K. và B. đã về nhà lấy 2 chiếc kiếm Nhật làm hung khí đe dọa người bị hại. Sau đó, nhóm di chuyển về địa bàn quận Nam Từ Liêm gây án. Khi chưa bán được chiếc xe tang vật, nhóm đối tượng sợ sự việc bị bại lộ nên đã mang xe máy của chị T. để lại khu vực sân vận động Mỹ Đình với ý định trả lại.

Đến ngày 5/8, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ 6 nghi phạm và làm rõ hành vi liên quan.

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Liên quan đến sự việc nữ công nhân bị cướp xe máy trong đêm, cơ quan chức năng đã tạm giữ tổng cộng 6 đối tượng liên quan đến vụ việc.

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