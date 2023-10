Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 bị can liên quan đến vụ cướp xe máy của nữ lao công xảy ra trên địa bàn phường Đại Mỗ vào rạng sáng 3/8.

Trong đó, 4 bị can bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Cướp tài sản gồm: Lê Minh K. (SN 2002, KHTT tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trương Thiên B. (SN 2003, HKTT tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội); Bùi Quý D. (SN 2003, HKTT: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Trịnh Minh H. (SN 2002), HKTT: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội