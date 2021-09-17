Khẩn: Bộ Y tế yêu cầu không tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi

Trong văn bản mới nhất, Bộ Y tế yêu cầu không tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp 2 loại vắc-xin không theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo thông tin của Người Lao động, ngày 16/9, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết thời gian gần đây đã nhận nhiều thông tin phản ánh về việc một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi và kết hợp 2 loại vắc-xin không theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều này có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của Việt Nam.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên theo quy định.

Không tiêm cho lứa tuổi ngoài hướng dẫn của Bộ Y tế, trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vắc-xin Covid-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

Bộ Y tế yêu cầu không tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp 2 liều vắc-xin Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm 2 liều vắc-xin. Nếu có các cách kết hợp vắc-xin khác, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

Các địa phương cũng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, thực hiện kiểm tra các cơ sở tiêm chủng, điểm tiêm chủng trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định.

Tạm dừng hoặc đình chỉ các hoạt động tiêm chủng nếu vi phạm các quy định chuyên môn, xảy ra sai sót và xử lý theo quy định.

Theo dữ liệu của Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia, đến chiều 16/9, Việt Nam đã thực hiện tiêm được gần 32,4 triệu liều vắc-xin Covid-19.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 38 triệu liều vắc-xin Covid-19 các loại, trong đó nhiều nhất là vắc-xin AstraZeneca.

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