Trong livestream chiều ngày 2/11, bà Phương Hằng tuyên bố vào thứ Năm tới đây sẽ đưa 50 người ghé thăm Tịnh thất Bồng Lai nhằm xác định một việc.

Thời gian vừa qua, sau khi tạm ngưng đấu tố với giới nghệ sĩ, bà Phương Hằng tiếp tục gây náo loạn cõi mạng vì "nổ" ra "cuộc chiến" mới với cơ sở Tịnh thất Bồng Lai. Trong livestream hôm 24/10, nữ đại gia xuất hiện với nhiều nhân vật mới tự xưng là con ruột ông Lê Tùng Vân - Chủ Tịnh thất, ngoài ra còn có bố mẹ cô gái tên Diễm My. Cũng từ đây, bà chủ Đại Nam liên tục gửi thông báo thép đến phía ông Lê Tùng Vân - Chủ Tịnh thất Bồng Lai. Tiếp nối chuỗi drama, chiều ngày 2/10, bà chủ Đại Nam đã lên sóng phát trực tiếp để tiết lộ thêm loạt thông tin đáng ngờ. Đáng chú ý, nữ đại gia ấn định "ngày giờ" rõ ràng để ghé thăm "thầy ông nội".

Bà Phương Hằng trong buổi livestream chiều nay - Ảnh chụp màn hình Như đã thông báo trước đó, vợ ông Dũng Lò Vôi cho hay sẽ tiến hành đến thăm và "du lịch" Tịnh Thất Bồng Lai cùng với fan của mình vào thứ 5 tuần này. "Quý vị ơi ! Nếu thầy ông nội không lên tiếng, thứ Năm tôi sẽ thông báo chính quyền, sẽ đến "thăm" thầy ông nội tại Thiền Am. Ngày mai tôi sẽ chính thức báo cho gia đạo thầy ông nội biết là tôi đi thăm. Nói được làm được nhé quý vị!" - Bà Phương Hằng viết.

Bài đăng trước đó của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình Trong buổi livestream, nữ đại gia ấn định: "Tôi hứa với quý vị, 1h hoặc 2h thứ Năm này, tôi sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai. Trên dưới 50 người sẽ cùng đến với tôi. Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai". Nói về chuyến "vi hành" lần này, bà chủ Đại Nam khẳng định sẽ đi bằng mọi giá: "Dù ông có mở cửa hay không, tôi cũng ghé thăm một lần cho biết. Tôi báo cho ông biết, ngày đó tôi đến mà không mở cửa thì chứng tỏ là lừa đảo nha, mắc gì không mở cửa cho tôi?". Nữ đại gia khẳng định sẽ đến thăm bằng mọi giá - Ảnh chụp màn hình Trước đó, nữ thư ký đã thông báo buổi livestream sẽ diễn ra vào 17h chiều ngày 2/11, song đến 15h, nữ đại gia đã "quay xe", xuất hiện trên sóng trực tiếp để bắt đầu tiết lộ nhiều góc khuất. Tuy nhiên, những phát ngôn của bà chủ Đại Nam chỉ mới là ý kiến cá nhân, một chiều. Dù vậy hiện buổi phát trực tiếp vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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