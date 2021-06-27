Mới đây, tại cửa hàng tiện lợi ở quận 12, TP.HCM, 1 nhân viên đã bị tên cướp dùng súng đánh vào đầu rồi trộm 2 triệu đồng.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 27/6, công an quận 12 TP.HCM lập hồ sơ điều tra, truy xét vụ cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, khoảng 2h40 sáng ngày 23/6, anh N.D.D. (21 tuổi, quê Bình Phước, ngụ quận 12) là nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi trên đường Đông Hưng Thuận 02 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) thì có nam thanh niên đi vào.
Người này hỏi anh D. có bán card điện thoại trị giá 500 ngàn đồng. Nhân viên cửa hàng chuẩn bị giấy để in card thì bất ngờ nam thanh niên rút ra vật giống súng màu đen đánh vào đầu hét lớn “có 1 triệu không?”.
Người nhân viên hoảng sợ mở hộc đựng tiền thì bị tên cướp lấy đi 2 triệu đồng rồi bỏ đi. Theo một nhân viên ở cửa hàng, D. mới vào làm việc, thời điểm trên không có bảo vệ.
Hiện vụ việc đang được Công an quận 12 điều tra làm rõ.