Hỏi mua card 500 nghìn, tên trộm nghi đã dùng súng đánh nhân viên cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM rồi cướp tiền

Xã hội 27/06/2021 16:54

Mới đây, tại cửa hàng tiện lợi ở quận 12, TP.HCM, 1 nhân viên đã bị tên cướp dùng súng đánh vào đầu rồi trộm 2 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 27/6, công an quận 12 TP.HCM lập hồ sơ điều tra, truy xét vụ cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

cuop 1
Cửa hàng tiện lợi bị cướp 2 triệu - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thông tin ban đầu, khoảng 2h40 sáng ngày 23/6, anh N.D.D. (21 tuổi, quê Bình Phước, ngụ quận 12) là nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi trên đường Đông Hưng Thuận 02 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) thì có nam thanh niên đi vào. 

Người này hỏi anh D. có bán card điện thoại trị giá 500 ngàn đồng. Nhân viên cửa hàng chuẩn bị giấy để in card thì bất ngờ nam thanh niên rút ra vật giống súng màu đen đánh vào đầu hét lớn “có 1 triệu không?”.

Người nhân viên hoảng sợ mở hộc đựng tiền thì bị tên cướp lấy đi 2 triệu đồng rồi bỏ đi. Theo một nhân viên ở cửa hàng, D. mới vào làm việc, thời điểm trên không có bảo vệ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 12 điều tra làm rõ.

16 đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tiền ảo trị giá 37,2 tỷ ở Đồng Nai

16 đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tiền ảo trị giá 37,2 tỷ ở Đồng Nai

Cơ quan công an vừa đề nghị truy tố 16 đối tượng có liên quan trong vụ dàn cảnh va chạm giao thông cướp số tiền ảo trị giá hơn 37,2 tỷ tại Đồng Nai.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp cướp cửa hàng tiện lợi tên trộm đánh nhân viên cửa hàng tiện lợi

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1