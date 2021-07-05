Hỗ trợ bảo vệ sức đề kháng cùng Redoxon Triple Action

Theo các chuyên gia, sức đề kháng của cơ thể là khả năng phòng vệ và chống lại tác nhân xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Tăng cường sức đề kháng, đặc biệt thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ bảo vệ bạn và gia đình trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành hiện nay.

Một sức đề kháng tốt, một hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Khi đề kháng kém, hệ miễn dịch trở nên suy yếu sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Vì vậy trong thời điểm này, việc chủ động tăng sức đề kháng được đánh giá là cấp thiết.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trước tình hình bệnh hiện tại thì việc bổ sung các vitamin và khoáng chất nhằm tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng là vô cùng quan trọng.

Việc nâng cao sức đề kháng cần sự kết hợp giữa chế độ sinh hoạt điều độ, giữ tinh thần lạc quan và có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trong đó, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng và miễn dịch cơ thể. Duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh và nâng cao sức đề kháng sẽ giúp chúng ta phòng chống các tác nhân gây bệnh, vi rút xâm nhập.

Cải thiện sức đề kháng bằng nhiều cách

Chế độ dinh dưỡng hợp lý với nhiều rau củ quả và lối sống tích cực giúp chúng ta duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Các chuyên gia cho rằng, mỗi loại thực phẩm có một số chất dinh dưỡng khác nhau, chúng ta nên ăn đa dạng và cân bằng các loại thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày.

Cơ thể chúng ta cần được bổ sung các thực phẩm có nhiều vitamin C, D, kẽm, đây là những chất chống oxy hoá, có vai trò kháng khuẩn và hỗ trợ hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng tăng sức đề kháng, mỗi người có thể cải thiện sức đề kháng bằng nhiều cách thông qua nghỉ ngơi, luyện tập thể dục, ngủ đủ giấc, uống đủ nước,…

Nhận thấy tầm quan trọng của dinh dưỡng tăng sức đề kháng, Redoxon Việt Nam đã hợp tác cùng đầu bếp Cẩm Thiên Long và chuyên gia dinh dưỡng tạo nên các công thức biến tấu món ăn độc đáo với viên sủi (bổ sung vitamin C). Trong chiến dịch này Redoxon Việt Nam cũng đã xác lập được Kỷ lục Guinness World Records nhờ vào bộ công thức biến tấu độc đáo và hữu ích này.

Sự kiện trực tuyến kêu gọi mọi người cùng xác lập Kỷ lục thế giới Guinness World Records

Chia sẻ về Kỷ lục, ông Luigi Isabelo Dejos, Giám đốc nhánh Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng, Bayer Việt Nam cho biết: “Dịch COVID-19 đã hoàn toàn thay đổi thế giới. Bản thân mỗi người cũng đã tự thay đổi cách sinh hoạt, thói quen mua sắm và cả quan điểm cá nhân trên nhiều khía cạnh. Đại dịch cũng đã giúp chúng ta học được rất nhiều điều mới, và có thể nói đầu tư cho một lối sống khoẻ mạnh chính là bài học quan trọng nhất. Thông qua chiến dịch lần này, chúng tôi mong muốn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như nâng cao hệ miễn dịch. Khuyến khích ý thức tự chăm sóc sức khỏe là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi, nhằm giúp người dân Việt Nam có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Giấy chứng nhận Kỷ lục “Sự kiện nhiều người tham gia biến tấu món ăn với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action nhất trong vòng 1 giờ”.

Cũng theo ông Luigi Isabelo Dejos, chăm sóc bản thân là một nguyên tắc đơn giản và có thể dễ dàng được tuân thủ thông qua việc đưa ra những quyết định phù hợp để nuôi dưỡng thể chất cũng như tinh thần của mỗi người, nhằm đẩy lùi bệnh tật và đảm bảo chất lượng cho một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, rất ít người có thể kiên trì tuân thủ nguyên tắc một cách đều đặn hằng ngày.

Thành tựu rực rỡ của sự kiện vừa qua là kết quả của những sáng kiến trước đó đã thành công, thu hút sự quan tâm và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Với sự thành công của chiến dịch lần này, nhãn hàng Redoxon Việt Nam mong muốn sẽ góp phần xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, qua đó mang lại sức khỏe tốt hơn cho các gia đình Việt Nam trong thời kỳ bình thường mới sau đại dịch Covid. Chiến dịch đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.