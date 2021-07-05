Sau khi xảy ra cự cãi và xô xát với 'chồng hờ', T. bỏ chạy khỏi nhà. Vài phút sau, N. phát hiện T. tử vong ở gần nhà.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ nghi án một thiếu nữ chết bất thường.
Thông tin ban đầu, N.(30 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang) và T. (17 tuổi, ngụ Đồng Tháp) sống chung như vợ chồng từ tháng 2/2021 đến nay. Trong lúc chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra cự cãi. Khoảng 2h ngày 4/7, N. và T. tiếp tục cãi nhau. N. còn đuổi, ném quần áo T. ra ngoài, không cho ở chung nữa. T. không chịu đi thì N. dùng tay đánh, đấm mạnh vào gáy T. nên nạn nhân bỏ chạy. Vài phút sau, N. đi tìm thì thấy T. đã tử vong ở khu vực gần nhà.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.