Sau khi nghe tiếng hét thất thanh từ căn nhà của gia đình bà L.T.L., người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện bà đã tử vong.

Theo thông tin từ Dân Trí, sáng 4/7, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, đưa thi thể nữ chủ quán cà phê về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể nạn nhân được đưa về cơ quan điều tra để khám nghiệm - Ảnh: Dân Trí

Thông tin ban đầu, đêm 3/7, người dân sống tại khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP.Thuận An) nghe tiếng la hét thất thanh tại quán cà phê võng do vợ chồng ông N.N.M. (44 tuổi) và bà L.T.L. (33 tuổi, quê An Giang) làm chủ.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM

Khi mọi người đến thì phát hiện bà L. đã tử vong với nhiều vết thương, còn ông M. vẫn cầm con dao dính máu trên tay.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, người đàn ông bị tình nghi sát hại vợ được đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Theo người nhà nạn nhân, thời gian gần đây vợ chồng ông M. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau 1 giờ vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ, thầy giáo ở Nghệ An bất ngờ tử vong không rõ nguyên nhân Sau khi vào nhà nghỉ cùng bạn gái được 1 giờ đồng hồ, người đàn ông xuất hiện nhiều biểu hiện lạ, được đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-vo-tu-vong-sau-tieng-het-that-thanh-tren-tay-chong-van-cam-con-dao-dinh-mau-411129.html