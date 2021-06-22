Trong lúc ngồi uống rượu với nhau tại nhà, khi đã bắt đầu say, Dũng mâu thuẫn với bố ruột. Sau khi cãi qua cãi lại, nghịch tử đã dùng dao chém ông T. tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 22/6, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ giết người xảy ra tại huyện Thống Nhất.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 21/6, Dương Văn Dũng (SN1990, ngụ tại tổ 6, ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) uống rượu tại nhà với bố ruột của mình là ông D.V.T. (SN1962). Trong lúc uống rượu, giữa ông T. với Dũng xảy ra mâu thuẫn nên Dũng dùng dao chém ông T. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dũng nhanh chóng đến công an xã Xuân Thiện khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ Dũng để tiến hành điều tra vụ án mạng.

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