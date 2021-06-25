Sau 1 giờ vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ, thầy giáo ở Nghệ An bất ngờ tử vong không rõ nguyên nhân

Xã hội 25/06/2021 20:32

Sau khi vào nhà nghỉ cùng bạn gái được 1 giờ đồng hồ, người đàn ông xuất hiện nhiều biểu hiện lạ, được đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/6, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong ở một nhà nghỉ trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 7h45 cùng ngày, ông P.H.S. (SN 1980, trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cùng với bà T.T.H. (SN 1984, trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoa Thành, huyện Yên Thành thuê phòng. 

Khoảng hơn 1 giờ sau, bà H. phát hiện ông S. có biểu hiện thở gấp, bất tỉnh, chân tay lạnh nên tri hô nhờ người giúp đỡ. Phát hiện sự việc, chủ nhà nghỉ cùng một số người dân đưa ông S. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tử vong sau đó.

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Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan tới vụ việc trên, báo Đại Đoàn Kết thông tin thêm, nạn nhân là người trên địa bàn xã Diễn Quảng nhưng đang giảng dạy tại một trường học ở huyện Yên Thành. Phía gia đình đã xin không tiến hành khám nghiệm đồng thời đưa thi thể về để mai táng theo phong tục.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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