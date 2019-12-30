Hé lộ nguyên nhân vụ mẹ chồng con dâu đánh nhau, xưng mày tao gây náo loạn MXH

Xã hội 30/12/2019 13:07

Clip mẹ chồng con dâu đánh nhau gây bão mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người thân của gia đình đã lên tiếng về nguyên nhân dẫn tới sự việc.

Sự việc mẹ chồng con dâu đánh nhau gây xôn xao mạng xã hội được xác định là xảy ra ở TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Đoạn clip được quay cách đây hơn 1 tháng nhưng mới được tung lên mạng vài ngày gần đây. Hiện cô con dâu đã ly hôn với chồng. 

Anh Q. (người thân trong gia đình) tiết lộ với Đời sống Việt Nam, trước đó hai vợ chồng cô gái xảy ra mâu thuẫn, bà mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà. Cô con dâu đòi lại chiếc máy lạnh mới lắp nhưng mẹ chồng không đồng ý. Kết quả là hai bên to tiếng rồi xô xát như những gì diễn ra trong đoạn clip. 

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Mẹ chồng con dâu đánh nhau gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin, ngày 27/12 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng con dâu đánh nhau. 

Theo hình ảnh trong clip, mẹ chồng xô ngã con dâu xuống sàn, túm tóc rồi liên tục chửi bới, xưng mày tao. Cô con dâu thì kéo áo, đạp vào người mẹ chồng và cũng đáp trả bằng những câu nói xưng mày tao. 

Sau khi xô xát, hai người phụ nữ đứng lên chỉnh lại quần áo, đầu tóc và tiếp tục đấu "võ mồm". Bà mẹ chồng mắng con dâu hỗn láo với bố chồng, còn cô con dâu thì nói mẹ chồng: "Mày không đáng để tao nể", "Mày xem lại bản thân mình đi"...

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Mẹ chồng nàng dâu tiếp tục đấu 'võ mồm' bằng nhiều lời lẽ khó nghe - Ảnh cắt từ clip

Sau khi xô xát, nàng dâu bấm điện thoại nói chuyện với ai đó như để cầu cứu. Còn bà mẹ chồng vẫn nhất quyết đuổi con dâu ra khỏi nhà với lý do "nhà tao, tao đuổi". Cô con dâu đáp lại: "Ai bảo nhà bà đón về" thì nhận được câu trả lời: "Tao đón mày về, mày láo tao đuổi mày đi".

Clip gây bão mạng và nhận về vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều nhận xét cả mẹ chồng lẫn con dâu trong đoạn video đều "không phải dạng vừa". 

"Anh chồng ở đâu mà để mẹ với vợ hành xử như thế"; "Mẹ chồng ghê gớm, con dâu thì hỗn láo"; "Nếu không thể hòa hợp thì sống riêng, xích mích mãi cũng sẽ dẫn đến tức nước vỡ bờ thôi"; "Tôi thấy cặp đôi này cũng một chín một mười, chẳng ai kém ai"...

Mẹ chồng con dâu đánh nhau, xưng mày tao gây xôn xao mạng xã hội

Mẹ chồng con dâu đánh nhau, xưng mày tao gây xôn xao mạng xã hội

Clip ghi lại cảnh mẹ chồng con dâu đánh nhau thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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