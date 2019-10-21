Người chồng giết vợ rồi tự tử ở Cà Mau đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Mới đây, tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ chồng giết vợ rồi tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/10, anh T.V.T. (ngụ xã Hồ Thị Kỷ) biết vợ là chị S.T.P. mới bán mảnh đất được 45 triệu đồng nên xin 5 triệu đồng để đi làm các giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, chị P. không cho vì sợ chồng mang tiền đi bài bạc. Tức giận, anh T. cầm dao đâm vợ 11 nhát liên tiếp khiến chị P. tử vong, theo Người Đưa Tin.



Chồng giết vợ rồi tự tử ở Cà Mau - Ảnh: Tuổi Trẻ

Gây án xong, anh T. uống thuốc diệt chuột rồi tự đâm dao vào ngực mình tự tử. Người dân phát hiện đã đưa anh T. vào Trung tâm Y tế huyện Thới Bình cấp cứu. Vì tình trạng quá nặng nên bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Hiện nghi can đang nằm viện điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể chị P. về cho gia đình lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh T. chung sống đã được 27 năm nhưng không đăng ký kết hôn.

Khoảng 1 năm trở lại đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Nguyên nhân là do chị P. cho rằng chồng đam mê cờ bạc. Sau đó chị P. quyết định đưa hai đứa con lên Bình Dương làm thuê kiếm sống.

Mới đây, anh T. bị công an tạm giữ vì nghi ngờ ăn cắp máy nổ của người hàng xóm. Chị P. cùng 2 con bắt xe tức tốc về quê để bảo lãnh chồng. Không bao lâu sau thì xảy ra vụ việc giết người.

Nghi án vợ giết chồng rồi phi tang xác xuống ao nhà ở Tuyên Quang Người dân phát hiện một xác người đàn ông chết dưới ao của gia đình, trên đầu xuất hiện nhiều vết thương. Nghi án vợ giết chồng rồi phi tang xác đang được điều tra làm rõ.

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