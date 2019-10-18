Người dân phát hiện một xác người đàn ông chết dưới ao của gia đình, trên đầu xuất hiện nhiều vết thương. Nghi án vợ giết chồng rồi phi tang xác đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra nghi án vợ giết chồng rồi phi tang xác xuống ao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 15/10, người dân thôn Phúc An, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phát hiện thi thể nam giới dưới ao của gia đình. Trên đầu thi thể có nhiều vết thương nghi do bị đập bằng vật cứng. Tại hiện trường xuất hiện nhiều vết lôi kéo, dấu hiệu phi tang xác.

Vợ giết chồng rồi phi tang xác xuống ao - Ảnh minh họa: Internet

Một số người dân cho biết, sau khi đi ăn sáng về, người đàn ông bị vợ dùng vật cứng đập nhiều lần vào đầu dẫn đến tử vong. Sau khi gây án xong người vợ phi tang xác xuống ao trước nhà, theo Người Đưa Tin.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ người vợ để điều tra, làm rõ.

Được biết, nạn nhân là anh Hà Tiến Thiện, người vợ đang bị tạm giữ để điều tra là chị Ma Thị Mơ. Cả hai đang trú tại thôn Phúc An, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Cách đây không lâu, tại Bình Phước cũng xảy ra vụ vợ giết chồng gây xôn xao dư luận địa phương. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/8, sau khi nhậu xong, anh Nguyễn Văn B. (SN 1979, ngụ thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) về quán bánh canh cá lóc do vợ chồng anh thuê tại thôn Tân Phú, xã Bù Nho để chuẩn bị hàng bán cho ngày hôm sau.

Sau đó anh Biên xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1987) dẫn đến tranh cãi xô xát. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, chị Thủy dùng dao đang lột tỏi trên tay đâm chồng một nhát rồi vứt dao tại gốc cây sung trước nhà.

Người dân phát hiện anh Biên nằm gục trên vũng máu liền báo công an. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh Biên có 2 con nhỏ. Sự việc xảy ra khiến 2 cháu bé phải chịu nỗi đau quá lớn là cha qua đời, mẹ thì vướng vào lao lý.

Đưa vợ sắp cưới đi gặp chồng cũ giải quyết việc nuôi con và chia tài sản, nam thanh niên bị đâm tử vong Thấy vợ sắp cưới bị chồng cũ tấn công, nam thanh niên đã lao vào đỡ nhát kéo và tử vong sau đó. Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

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