Hải Phòng: Đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người bị ám ảnh

Xã hội 30/05/2022 08:53

Lực lượng chức năng cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết bất thường của đôi nam nữ tại khách sạn thuộc thành phố Hải Phòng.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, hồi 8h10 ngày 28.5, tại phòng 205 nhà nghỉ M.A (đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng), nhân viên nhà nghỉ đã phát hiện ra đôi nam nữ tử vong bất thường trong phòng nghỉ, nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại phòng tắm, còn nữ nạn nhân đi theo nằm chết trên giường. 

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an quận Hải An điều tra, làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hải Phòng: Đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người bị ám ảnh - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, lực lượng chức năng đã bước đầu xác định, nạn nhân nam là Đ.M.D. (sinh năm 1984, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Nạn nhân nữ là P.K.D. (sinh năm 1995, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An).

Được biết anh Đ.M.D đã ly hôn, chị P.K.D. chưa lập gia đình. Hai người đến thuê phòng tại nhà nghỉ M.A từ ngày 26.5. Trong thời gian 2 người thuê phòng, không có người lạ ra vào phòng 205. 

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.

 

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