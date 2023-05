Hé lộ thêm sự thật 'ngỡ ngàng' về vai trò của những 'đạo diễn thật sự' tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Liên quan đến vụ "Tịnh thất bồng lai", theo Vietnamnet đưa tin, vừa qua, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An đã khởi tố 6 người tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Trong số này, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) được xác định có vai trò cầm đầu.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cũng đang mở rộng điều tra theo nhiều đơn tố cáo nhắm đến các cá nhân của nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” về nhiều vấn đề như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân,… Đến nay, Công an tỉnh Long An chưa thông tin chi tiết về những tiến trình điều tra nhưng cho hay, các đối tượng, đặc biệt là ông Lê Tùng Vân vẫn có hành vi bất hợp tác.