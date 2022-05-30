Hé lộ thêm sự thật 'ngỡ ngàng' về vai trò của những 'đạo diễn thật sự' tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cũng đang mở rộng điều tra theo nhiều đơn tố cáo nhắm đến các cá nhân của nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” về nhiều vấn đề như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân,… Đến nay, Công an tỉnh Long An chưa thông tin chi tiết về những tiến trình điều tra nhưng cho hay, các đối tượng, đặc biệt là ông Lê Tùng Vân vẫn có hành vi bất hợp tác.

Liên quan đến vụ "Tịnh thất bồng lai", theo Vietnamnet đưa tin, vừa qua, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An đã khởi tố 6 người tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Trong số này, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) được xác định có vai trò cầm đầu.

Những đối tượng này cùng với một số phụ nữ tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã soạn kịch bản, đào tạo những đứa trẻ mạo nhận là trẻ mồ côi, hướng dẫn ông Lê Tùng Vân cùng những cá nhân khác diễn rồi thay phiên quay clip, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội để đánh động lòng thương cộng đồng, từ đó trục lợi tiền từ thiện. Một số kênh Youtube, trang Fanpage trước đây để số tài khoản của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên để nhận các khoản tiền từ thiện nhưng từ khi cộng đồng bức xúc thì đã tháo bỏ.

Được biết, trong quá trình hoạt động kéo dài nhiều năm của nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” để lừa bịp công chúng nhằm vận động quyên góp từ thiện, những "cánh tay đắc lực" của ông Lê Tùng Vân – bà Cao Thị Cúc phải kể đến: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi)… Đây là nhóm "đệ tử" có hiểu biết về mạng xã hội và là đạo diễn của nhiều chiêu trò tinh vi. Trong đó, Lê Thanh Trùng Dương (là con của bà Cao Thị Cúc) là một trong những người quản lý tài chính, nguồn tiền từ thiện đổ về. Đặc biệt, theo một nguồn tin, nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” còn phân công nhiệm vụ cụ thể từng người và thực hiện rất tinh vi, quy củ.

Theo một nguồn tin, để trục lợi từ thiện trong thời gian dài, nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” có phân công nhiệm vụ cụ thể từng người và thực hiện rất tinh vi, quy củ - Ảnh: báo Người Lao động

Sau khi các bị can Lê Tùng Vân cùng Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị khởi tố, bắt tạm giam thì Lê Thanh Nhị Nguyên tiếp nối trở thành “đạo diễn”. Nhị Nguyên quay, chia sẻ những clip trên mạng xã hội về những đứa trẻ, những hoạt động tại “Tịnh thất Bồng Lai” để tranh thủ sự ủng hộ của một số người mê muội, cũng như các khoản từ thiện. Nhị Nguyên cũng có phản ứng, kêu gọi những người mê muội tham gia lên tiếng phản đối về tiến trình điều tra của cơ quan công an nhắm đến các cá nhân của “Tịnh thất Bồng Lai”.

Nhớ lại vụ việc xảy ra vào ngày 24/10/2019 giữa nhóm "Tịnh thất Bồng Lai" và nhóm của gia đình cô gái Diễm My, Nhị Nguyên là bị hại trong vụ việc. Nhị Nguyên có ẩu đả trực tiếp với bà Châu Vinh Hoá - người trong nhóm gia đình Diễm My, dẫn đến bị thương tích 13%.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Đức Hoà tuyên phạt bà Hoá 2 năm tù tội “cố ý gây thương tích” và phải bồi thường cho Nhị Nguyên 9 triệu đồng. Nhưng sau đó, hai bên đều kháng cáo.

Nhị Nguyên đề nghị cấp phúc thẩm huỷ án sơ thẩm, buộc bà Hoá phải bồi thường cho mình 3,3 tỷ đồng vì các thiệt hại như: tổn hại sức khoẻ, chi phí nuôi bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ, tổn thất tinh thần, tiền luyện tập thể hình, tiền đầu tư dự án âm nhạc, thiệt hại do không biểu diễn nghệ thuật được….

Và phiên phúc thẩm tháng 12/2021 cấp phúc thẩm TAND tỉnh Long An bác kháng cáo của Nhị Nguyên và chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hoá xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên bà này 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Thời gian vừa, "Tịnh thất Bồng Lai" hay gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ thu hút nhiều sự chú ý của dư luận - Ảnh minh họa: Internet

Nói thêm về nơi được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" hay " Thiền am bên bờ vuc trụ", theo thông tin của báo Người Lao động, bà Cao Thị Cúc là chủ của khu đất. Qua xác minh, năm 2014, bà Cúc (lúc đó có hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) mua lại nhà, đất với diện tích gần 2.000m2 của một người khác ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.

Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932; hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc và bắt đầu nhận nuôi trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Tuy nhiên, thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thời gian qua, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" nhiều lần đưa lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của chính quyền địa phương. Nhiều chuyện lùm xùm xảy ra nên "Tịnh thất Bồng Lai" được nhiều người để ý, quan tâm.

Ở góc độ tín ngưỡng tôn giáo, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Đồng thời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An có văn bản khẳng định "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tu viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi.

Gần đây, tại khu đất "Tịnh thất Bồng Lai" tiếp tục được xây dựng một khu nhà. Tuy nhiên, việc xây dựng này là trái phép bởi xây trên đất nông nghiệp và chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công. Hiện vi phạm này cũng đang được rà soát để có hướng xử lý.