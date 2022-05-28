Biến mới trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Công an đang 'phanh phui' bí mật đau lòng về các em nhỏ sinh sống ở đây

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tập trung điều tra về các hoạt động lợi dụng trẻ em sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai.

Liên quan đến vụ án "Tịnh thất bồng Lai", theo nguồn tin của báo Thanh Niên, cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tập trung điều tra về hoạt động lợi dụng trẻ em để phục vụ quá trình đăng phát nhiều nội dung trên mạng xã hội, xuyên tạc sự thật trong nhiều vấn đề và kêu gọi từ thiện trục lợi tại Tịnh thất Bồng Lai. Cụ thể, cơ quan chức năng đã có bằng chứng về việc một số người trong Tịnh thất Bồng Lai ép buộc nhiều trẻ em ở độ tuổi từ 3 - 7 tuổi phải học nhiều “bài vở” do mình soạn sẵn để phục vụ mục đích riêng. Nếu các em không học hoặc học không nghiêm túc sẽ bị những người này hành hạ.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An phát thông báo tìm Võ Thị Diễm My là thực hiện theo đơn cầu cứu của gia đình ông Võ Văn Thắng (cha của Diễm My). Theo đó, Diễm My được xác định là bị hại trong một số hành vi có dấu hiệu phạm tội hình sự tại Tịnh thất Bồng Lai. Ngoài ra, đơn cầu cứu của gia đình Diễm My còn cho thấy rằng Diễm My bị một số người trong Tịnh thất Bồng Lai dụ dỗ, lợi dụng… Khi một số người trong Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố, bắt giam, Diễm My cũng mất tích cùng thời gian này. Ngành chức năng tỉnh Long An đang điều tra thêm về hành vi hành hạ, lợi dụng trẻ em tại Tịnh thất Bồng Lai do Lê Tùng Vân cầm đầu - Ảnh: báo Thanh Niên Theo thông tin của báo Tiền Phong, ngày 27/5 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, ngụ tại Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trước đó, các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm pháp luật của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đó đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”). Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại “Tịnh thất bồng lai”, gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội danh nêu trên. Ngoài ông Lê Tùng Vân, 3 bị can còn lại đã bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, chiều 12/5, bà Cao Thị Cúc (SN 1960), chủ của khu đất – nơi tự xưng là "Tịnh thất bồng lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ" cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Tính đến nay, liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã khởi tố 6 bị can. Trong đó bắt tạm giam 5 người.

Nhị Nguyên 'Tịnh thất Bồng Lai' - người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam có thái độ ra sao khi Công an đến làm việc? Đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, sáng nay (27/5), khi Cơ quan điều tra đến 'Tịnh thất Bồng Lai' để tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thì bị can Lê Thanh Nhị Nguyên chống đối, không mở cửa.

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