Biến mới trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Công an đang 'phanh phui' bí mật đau lòng về các em nhỏ sinh sống ở đây

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An phát thông báo tìm Võ Thị Diễm My là thực hiện theo đơn cầu cứu của gia đình ông Võ Văn Thắng (cha của Diễm My). Theo đó, Diễm My được xác định là bị hại trong một số hành vi có dấu hiệu phạm tội hình sự tại Tịnh thất Bồng Lai. Ngoài ra, đơn cầu cứu của gia đình Diễm My còn cho thấy rằng Diễm My bị một số người trong Tịnh thất Bồng Lai dụ dỗ, lợi dụng… Khi một số người trong Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố, bắt giam, Diễm My cũng mất tích cùng thời gian này.

Ngành chức năng tỉnh Long An đang điều tra thêm về hành vi hành hạ, lợi dụng trẻ em tại Tịnh thất Bồng Lai do Lê Tùng Vân cầm đầu - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của báo Tiền Phong, ngày 27/5 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, ngụ tại Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.