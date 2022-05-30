3 em học sinh ở Đồng Nai, trong đó có 2 anh em ruột không may bị đuối nước tử vong thương tâm tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng cho biết đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, sáng 29.5 Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm (H.Xuân Lộc, Đồng Nai) Vũ Văn Quý xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong thương tâm.

Ông Quý cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào chiều 28.5, tại địa bàn ấp 3 (xã Xuân Tâm) làm 3 nạn nhân đều là học sinh đang học các lớp 3, 5 và 9.

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV cho biết thêm, trước đó, vào chiều 28.5, gia đình 3 em học sinh gồm H.T.S. (sinh năm 2007, học sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu), H.T.P. (sinh năm 2012) và Đ.T.P. (sinh năm 2010) cùng học Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, không liên lạc được với các em nên tổ chức tìm kiếm thì phát hiện xe đạp, quần áo, vật dụng cá nhân của các em tại hồ nước sâu ở ấp 3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo VOV

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Xuân Lộc đã có mặt tại hiện trường, tổ chức lặn tìm kiếm. Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 3 em học sinh dưới hố nước sâu. Công an huyện Xuân Lộc đã thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể các em học sinh cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, lãnh đạo huyện Xuân Lộc và lãnh đạo xã Xuân Tâm tới chia buồn, hỗ trợ gia đình mỗi em 14 triệu đồng.

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