Một nữ sinh học lớp 7, đang mang trên mình chiếc áo đồng phục bị một phụ nữ bắt quỳ gối rồi liên tiếp tát vào mặt.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 18/10, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang vào cuộc để làm rõ sự việc một nữ sinh lớp 7 bị bắt quỳ gối, hành hung gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền một video rõ về hình ảnh, tiếng nói dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh cấp 2 mặc đồng phục, bị bắt quỳ gối. Mặc dù, nạn nhân đã khóc lóc van xin khi bị một người phụ nữ tát liên tiếp vào mặt khiến chảy máu mũin nhưng những người xung quanh chứng kiến không hề can ngăn. Đoạn video sau khi đăng tải đã gây bức xúc, phẫn nộ đối với người xem.

Em V bị người phụ nữ bắt quỳ gối, tát chảy cả máu mũi - Ảnh: Cắt từ clip

Bước đầu xác định, nữ sinh bị hành hung trong đoạn video được xác định là em T.K.V (đang học lớp 7 ở một trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Nơi em V bị hành hung ở giữa đường thuộc địa bàn xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Được biết, bố mẹ em V đi làm ăn xa, hiện em ở với ông bà nội để đi học. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an địa phương đã xác định được người phụ nữ đã hành hung, làm nhục nữ sinh.

Do áp lực học online tại gia, nữ sinh Hà Thành trầm cảm, tự ý rạch tay chằng chịt Một nữ sinh năm nay lên lớp 12 ở Hà Nội đến khám vì dùng dao cắt tay chảy máu, đáng nói là hành vi này lặp đi lặp lại chứ không phải là lần đầu tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-tinh-cong-an-vao-cuoc-xac-minh-vu-viec-nu-sinh-lop-7-bi-bat-quy-goi-danh-chay-mau-mui-431752.html