Từ sự việc của em T., bác sĩ lưu ý phụ huynh cần quan tâm gần gũi với con, nhất là lứa tuổi vị thành niên, lắng nghe để hiểu tâm tư của con, nắm bắt các xung đột tâm lý để không dẫn tới những quyết định bồng bột.

Theo báo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa cấp cứu một trường hợp nữ sinh 14 tuổi bị ngộ độc thuốc trừ sâu nặng được tuyến dưới chuyển lên. Cụ thể, bệnh nhân là em N.H.M.T. (14 tuổi, ngụ Tiền Giang) được bệnh viện địa phương chuyển lên, chẩn đoán ngộ độc phospho hữu cơ giờ thứ 24. Khai thác bệnh sử ghi nhận, em uống thuốc trừ sâu Dragomy 585EC (Hoạt chất chlorpyrifos ethyl 53% Cypermethrin 5.5%).

Được biết, sau khi uống, em T. vật vã nôn ói nhiều. 3 giờ sau, T. được đưa đến bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận T. có biểu hiện lừ đừ, môi tái, thở mệt. Vì vậy, T. được cho thở oxy, SpO2: 95%, chi ấm mạch rõ 135 l/ph, HA: 110/60 mmHg, tim đều, phổi ran ẩm ít, nhiều đàm nhớt ở miệng, bụng mềm, đồng tử 3mm xét nghiệm men Acetylcholinesterase giảm nặng 250 đv/L (bình thường 4000-10000 d0v/L). Sau đó, các bác sĩ cho T. xử trí rửa dạ dày, than hoạt tính, tiêm tĩnh mạch atropin và truyền tĩnh mạch pralidoxime giải độc nhưng tình trạng T. không cải thiện nên phải chuyển viện lên tuyến trên.

Nữ sinh 14 tuổi được bác sĩ cấp cứu kịp thời - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống Khi nhập viện Nhi đồng thành phố, T. trong tình trạng lơ mơ, khó thở, rung cơ tứ chi, phổi ít ran ẩm, miệng nhiều đàm nhớt, đồng tử 2mm 2 bên, da vùng nách còn ẩm. Sau đó, T. được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày để tiếp tục loạt bỏ độc chất, sử dụng than hoạt tính qua ống thông dạ dày để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, tiếp tục tiêm atropin và truyền pralidoxime giải độc, điều chỉnh rối loạn điện giải. Tình trạng của T. diễn tiến phức tạp, tiếp tục có những cơn rung giật thớ cơ ở chi, ngực, cổ, suy hô hấp, lơ mơ, hôn mê nên được đặt nội khí quản giúp thở, tăng liều sử dụng atropine và pralidoxime. Tình trạng T. cải thiện lâm sàng một phần, men Acetylcholinesterase cải thiện tăng từ 161 lên 1550 đv/L nên T. được tiếp tục điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Qua tiếp xúc hỏi thăm gia đình về nguyên nhân của vụ việc, cậu của T. nói em T. không bị gia đình la rầy mà gần đây em có sử dụng điện thoại chơi facebook, nhắn tin và xảy ra mâu thuẫn với bạn trai rồi giận quá nên làm liều. Chai thuốc trừ sâu này gia đình mua để pha phun diệt sâu rầy lúa, cây trồng ăn quả.

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