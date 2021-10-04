Cãi nhau với bạn trai qua Facebook, nữ sinh 14 tuổi 'làm liều 'uống thuốc trừ sâu tự tử

Xã hội 04/10/2021 15:53

Từ sự việc của em T., bác sĩ lưu ý phụ huynh cần quan tâm gần gũi với con, nhất là lứa tuổi vị thành niên, lắng nghe để hiểu tâm tư của con, nắm bắt các xung đột tâm lý để không dẫn tới những quyết định bồng bột.

Theo báo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa cấp cứu một trường hợp nữ sinh 14 tuổi bị ngộ độc thuốc trừ sâu nặng được tuyến dưới chuyển lên.

Cụ thể, bệnh nhân là em N.H.M.T. (14 tuổi, ngụ Tiền Giang) được bệnh viện địa phương chuyển lên, chẩn đoán ngộ độc phospho hữu cơ giờ thứ 24. Khai thác bệnh sử ghi nhận, em uống thuốc trừ sâu Dragomy 585EC (Hoạt chất chlorpyrifos ethyl 53% Cypermethrin 5.5%).

Được biết, sau khi uống, em T. vật vã nôn ói nhiều. 3 giờ sau, T. được đưa đến bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận T. có biểu hiện lừ đừ, môi tái, thở mệt. Vì vậy, T. được cho thở oxy, SpO2: 95%, chi ấm mạch rõ 135 l/ph, HA: 110/60 mmHg, tim đều, phổi ran ẩm ít, nhiều đàm nhớt ở miệng, bụng mềm, đồng tử 3mm xét nghiệm men Acetylcholinesterase giảm nặng 250 đv/L (bình thường 4000-10000 d0v/L).

Sau đó, các bác sĩ cho T. xử trí rửa dạ dày, than hoạt tính, tiêm tĩnh mạch atropin và truyền tĩnh mạch pralidoxime giải độc nhưng tình trạng T. không cải thiện nên phải chuyển viện lên tuyến trên.

nu sinh
Nữ sinh 14 tuổi được bác sĩ cấp cứu kịp thời - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Khi nhập viện Nhi đồng thành phố, T. trong tình trạng lơ mơ, khó thở, rung cơ tứ chi, phổi ít ran ẩm, miệng nhiều đàm nhớt, đồng tử 2mm 2 bên, da vùng nách còn ẩm. Sau đó, T. được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày để tiếp tục loạt bỏ độc chất, sử dụng than hoạt tính qua ống thông dạ dày để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, tiếp tục tiêm atropin và truyền pralidoxime giải độc, điều chỉnh rối loạn điện giải.

Tình trạng của T. diễn tiến phức tạp, tiếp tục có những cơn rung giật thớ cơ ở chi, ngực, cổ, suy hô hấp, lơ mơ, hôn mê nên được đặt nội khí quản giúp thở, tăng liều sử dụng atropine và pralidoxime. Tình trạng T. cải thiện lâm sàng một phần, men Acetylcholinesterase cải thiện tăng từ 161 lên 1550 đv/L nên T. được tiếp tục điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Qua tiếp xúc hỏi thăm gia đình về nguyên nhân của vụ việc, cậu của T. nói em T. không bị gia đình la rầy mà gần đây em có sử dụng điện thoại chơi facebook, nhắn tin và xảy ra mâu thuẫn với bạn trai rồi giận quá nên làm liều. Chai thuốc trừ sâu này gia đình mua để pha phun diệt sâu rầy lúa, cây trồng ăn quả.

Đà Nẵng: Dù ở nhà học online, nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn khác trường hẹn ra 'dần' tơi tả

Đà Nẵng: Dù ở nhà học online, nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn khác trường hẹn ra 'dần' tơi tả

Một đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh lớp 7 của trường bị nhóm học sinh trường khác hành hung tập thể bên ngoài trường học. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh uống thuốc trừ sâu tự tử bị bố la mắng bé gái uống thuốc trừ sâu thiếu nữ 14 tuổi uống thuốc trừ sâu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số