Trước đó, N. và V.A., đều là nữ sinh Trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng) có mâu thuẫn với nhau. Sau đó, hai nữ sinh đã hẹn nhau sau giờ học ra phía sau Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật TP. Hải Phòng (gần Trường THCS Ngô Quyền và Trường THCS Trần Phú) để nói chuyện.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 24/9, bà Lê Thúy Hạnh – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (Hải Phòng) cho biết, đã mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm họp giải quyết vụ việc nhóm nữ sinh lớp 7 đánh hội đồng một nữ sinh khác học tại Trường THCS Ngô Quyền. Đồng thời, phối hợp với trường bạn để thực hiện các biện pháp giáo dục tại trường, tại nhà.

Cụ thể, trước đó, N. và V.A., đều là nữ sinh Trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng) có mâu thuẫn với nhau. Sau đó, hai nữ sinh đã hẹn nhau sau giờ học ra phía sau Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật TP. Hải Phòng (gần Trường THCS Ngô Quyền và Trường THCS Trần Phú) để nói chuyện.

Sau đó, nữ sinh N. gọi cho chị họ học lớp 7 tại Trường THCS Trần Phú rủ thêm nhóm bạn cùng tới. Tuy nhiên, khi gặp nhau, nhóm nữ sinh Trường THCS Trần Phú đã thay nhau giật tóc, “lên gối”, đấm đạp vào mặt và người V.A.

Hình ảnh nữ sinh Hải Phòng bị nhóm bạn đánh tập thể - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, nhóm nữ sinh còn lớn tiếng chửi thề, thách thức và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với lứa tuổi. Bị nhóm bạn đánh hội đồng, V.A ngồi thụp xuống vỉa hè, ôm mặt chịu đòn. Toàn bộ diễn biến sự việc được một nữ sinh Trường THCS Trần Phú ghi hình lại. Xung quanh cũng một số học sinh khác chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Bà Lê Thúy Hạnh – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết, qua xác minh, nhà trường xác định có 4 học sinh khối lớp 7 của trường tham gia sự việc. Ban giám hiệu đã phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền để làm rõ. Đồng thời, mời phụ huynh và nhóm học sinh này đến xin lỗi nữ sinh bị đánh hội đồng.

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