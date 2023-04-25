Hà Nội: Nổ khí gas kinh hoàng tại quán ăn sáng, nhiều cửa kính vỡ tung

Xã hội 25/04/2023 09:38

Vụ nổ khiến hệ thống kính bị vỡ, văng mái che hiên của cửa hàng cùng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng, vỡ vụn bắn xa ra hàng chục mét.

Theo thông tin từ Báo Hà Nội Mới, sáng 25/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn tại xã Tứ Hiệp.

Cụ thể, khoảng 5h sáng cùng ngày, đã xảy ra vụ nổ tại quán bán đồ ăn thuộc khu Khu IEC (xã Tứ Hiệp).

Hà Nội: Nổ khí gas kinh hoàng tại quán ăn sáng, nhiều cửa kính vỡ tung - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ khí gas - Ảnh: Hà Nội Mới

Hậu quả sức ép dư chấn đã làm vỡ hệ thống kính, văng mái che hiên của cửa hàng cùng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, không có người và phương tiện qua lại nên chỉ gây thiệt hại về tài sản.

Hà Nội: Nổ khí gas kinh hoàng tại quán ăn sáng, nhiều cửa kính vỡ tung - Ảnh 2
Hệ thống kính bị vỡ sau vụ nổ - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ VOV, ngay sau vụ nổ, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh. Ban đầu nhận định do quán ăn sử dụng bình gas nấu nướng đã gây ra sự cố đáng tiếc nói trên

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