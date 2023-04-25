Vụ nổ khiến hệ thống kính bị vỡ, văng mái che hiên của cửa hàng cùng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng, vỡ vụn bắn xa ra hàng chục mét.
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Theo thông tin từ Báo Hà Nội Mới, sáng 25/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn tại xã Tứ Hiệp.
Cụ thể, khoảng 5h sáng cùng ngày, đã xảy ra vụ nổ tại quán bán đồ ăn thuộc khu Khu IEC (xã Tứ Hiệp).
Hậu quả sức ép dư chấn đã làm vỡ hệ thống kính, văng mái che hiên của cửa hàng cùng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, không có người và phương tiện qua lại nên chỉ gây thiệt hại về tài sản.
Dẫn tin từ VOV, ngay sau vụ nổ, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh. Ban đầu nhận định do quán ăn sử dụng bình gas nấu nướng đã gây ra sự cố đáng tiếc nói trên