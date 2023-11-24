Hà Nội: Nhiều nhà bị nghiêng, cả khu đất lớn sụt lún sau khi khoan giếng

Xã hội 24/11/2023 19:14

Hiện tượng nhà bị nghiêng, sụt lún khi khoan giếng đã từng xảy ra ở các huyện Quốc Oai, Mỹ Đức từ nhiều năm trước. Thời điểm đó, cơ quan tài nguyên môi trường Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo người dân hạn chế khoan giếng để tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chính quyền xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội đang phải tiến hành phong tỏa 6 ngôi nhà và chăng dây cảnh báo an toàn sau khi một khu đất lớn bị lún sụt.

Cụ thể, chiều nay, 24/11, Chủ tịch xã Vương Duy Hùng cho biết sự việc bắt nguồn từ công trình khoan giếng hôm qua của gia đình ông Nguyễn Văn Minh ở xóm 2, thôn Yên Nội.

“Nhà ông Minh làm nghề mổ lợn nên khoan giếng để lấy nước rửa. Khi khoan được khoảng 40 mét thì đụng phải đá. Khoan thêm 2 mét nữa thì thấy hiện tượng co máy, nâng máy lên rồi nghiêng nhà, sụt lún sân" – ông Hùng nói.

Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của xã Đồng Quang, vụ việc đã ảnh hưởng đến 6 hộ dân trong cùng khu vực, với nhiều ngôi nhà bị nghiêng, sụt lún. Ngoài ra, những nhà có giếng khoan ở cách đấy khoảng trăm mét cũng ghi nhận hiện tượng đẩy nước từ dưới lên.

“Chiều qua, thành phố đã cử các ban chuyên môn về kiểm tra, xác định nguyên nhân. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng đưa ra kết luận, chúng tôi đã căng dây, tiếp tục theo dõi hiện tượng sụt lún, cắt cử người trông coi, cấm người dân qua lại” - Chủ tịch xã Đồng Quang nói.

Hiện tượng nhà bị nghiêng, sụt lún khi khoan giếng đã từng xảy ra ở các huyện Quốc Oai, Mỹ Đức từ nhiều năm trước. Thời điểm đó, cơ quan tài nguyên môi trường Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo người dân hạn chế khoan giếng để tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Theo các chuyên gia về địa chất, việc khoan giếng ở những nơi có tầng đất yếu, tầng cát mịn bở rời nằm phía trên tầng đá vôi nứt nẻ mạnh, có hang Karst ngầm đã vô tình tạo ra đường dẫn, rửa trôi những vật liệu mịn này vào khe nứt, hang động ngầm và tạo ra các khoảng rỗng mới trong đất. Khi kích thước các khoảng rỗng này đủ lớn, trạng thái cân bằng ban đầu của đất bị phá vỡ và xảy ra sụt lún.

Hà Nội: Nhiều nhà bị nghiêng, cả khu đất lớn sụt lún sau khi khoan giếng - Ảnh 1
Chính quyền đề bảng cảnh báo nguy hiểm - Ảnh: PLO

Cũng trong ngày 24/11, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra sự việc sụt lún. Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, ông Nguyễn Đăng Phú - Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện hố sụt lớn, phạm vi ảnh hưởng lên đến 50 m2.

Sự việc xảy ra vào tối 22/11 tại nhà anh Nguyễn Duy Hùng, ngụ thôn 5. Đến sáng nay, thêm 1 hố sụt lún nữa xuất hiện tại nhà anh Trương Quốc Huy ở bên cạnh. 

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường, căng dây đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận ban đầu, hố sụt lún sâu khoảng hơn 3 m, rộng 15 m2, phạm vi bị ảnh hưởng lên đến 50 m2.

Hiện tại, nhà anh Hùng và nhà anh Huy bị nứt nền, tường nhà, đổ hẳn về phía miệng hố. Phía dưới miệng hố có nhiều cây cối, đồ dùng của người dân bị cuốn theo.

Anh Hùng cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tối qua (22/11). Khi gia đình anh đang ngồi uống nước trong nhà thì bất ngờ nghe một tiếng động lớn, làm rung chuyển nhà cửa khiến mọi người hốt hoảng. Lúc chạy ra, anh phát hiện hố sụt lớn đã nuốt chửng góc vườn, cuốn theo chuồng gà và nhiều cây cối.

Hà Nội: Nhiều nhà bị nghiêng, cả khu đất lớn sụt lún sau khi khoan giếng - Ảnh 2
Hiện trường vụ sụt lún ở Hà Tĩnh - Ảnh: Người Lao Động

"Ngay trong đêm, cả nhà tôi phải di chuyển qua nhà bố mẹ để ở. Hiện tại, nhà và chuồng trâu của tôi đã nghiêng hẳn về miệng hố. Vị trí đất bị sụt xuống là đất thổ cư, bằng phẳng và từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như vậy" - anh Hùng cho biết.

Vụ việc đã được chính quyền địa phương báo cáo lên huyện và ngành chức năng để có phương án xử lý, tìm hiểu nguyên nhân vụ sụt lún.

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