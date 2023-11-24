Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ 50 tuổi trôi trên sông ở TP.HCM

Xã hội 24/11/2023 11:42

Nạn nhân khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,5m, trên người mặc áo thun hoa văn hình hoa, nhiều màu, quần thun màu tím, trên cổ đeo dây chuyền bạc.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 24/11, Công an thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TPHCM) đang điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trên sông xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện tại bãi bồi sông Phú Xuân (khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) thi thể người phụ nữ nên hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Qua ghi nhận, nạn nhân khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,5m, trên người mặc áo thun hoa văn hình hoa, nhiều màu, quần thun màu tím, trên cổ đeo dây chuyền bạc.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ 50 tuổi trôi trên sông ở TP.HCM - Ảnh 1
Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, tháng 9/2023, trên địa bàn TP.HCM cũng phát hiện vụ việc tương tự. Cụ thể, dẫn tin từ báo Lao Động, khoảng 13h ngày 26/9, trong lúc đi phà từ bến đò Bình Quới ở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh) sang TP Thủ Đức, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ngoài 60 tuổi nổi trên sông Sài Gòn.

Sau đó, một số người đã cột dây, kéo thi thể nạn nhân vào bờ phía phường Linh Đông (TP Thủ Đức) và trình báo lực lượng chức năng.

Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ 50 tuổi trôi trên sông ở TP.HCM - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được cột dây kéo vào bờ phía phường Linh Đông - Ảnh: báo Lao Động

Nhận tin báo, cơ quan chức năng TP Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường. Hơn 15h, thi thể được lực lượng chức năng chở về nhà xác.

Nạn nhân được xác định là nữ giới, có nhiều tóc bạc, mặc áo màu đen sọc trắng, quần màu đen. Thi thể chưa phân hủy.

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