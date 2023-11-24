Diễn biến MỚI vụ gia đình ở Huế đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Truy tố tội danh 'xâm phạm thi thể'

Xã hội 24/11/2023 10:07

Vụ án gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt xảy ra vào tháng 3/2022 và gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.

Theo thông tin từ VTC News, 8h sáng nay (24/11) TAND TP Bảo Lộc sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Minh Quang (SN 23/1/1977 tại Thừa Thiên - Huế, nơi cư trú số 19 Mimoza, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (SN 11/11/1983 tại Đắk Lắk và nơi đăng ký thường trú, cư trú tại số 17 đường Duy Tân, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Viện KSND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) truy tố cả 2 về tội "Xâm phạm thi thể" theo khoản 1 Điều 319 của Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) quyết định hoãn xét xử vụ án nêu trên vào ngày 19/9/2023 với lý do tại phiên toà luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông N.H.N và một số nhân chứng cùng người đại diện vắng mặt ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án.

Trước khi mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án kể trên, TAND TP Bảo Lộc cũng ban hành giấy triệu tập đương sự và gửi đến những người có liên quan để tham gia phiên toà tại Hội trường TAND TP Bảo Lộc.

Cả Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích đều là bị cáo trong vụ án một gia đình ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) giao con cho Quang để đưa lên TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) chữa bệnh nhưng sau đó nhận lại hũ tro cốt. Vụ án xảy ra vào tháng 3/2022 và gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.

Diễn biến MỚI vụ gia đình ở Huế đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Truy tố tội danh 'xâm phạm thi thể' - Ảnh 1
 Cao Thị Thu Bích và Lê Minh Quang - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, tháng 9/2023, thượng tá Hoàng Công Quảng, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã hoàn tất điều tra vụ xâm phạm thi thể cháu bé 3 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ Thừa Thiên-Huế) biết gia đình ông Lê Minh Quang (46 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) nhận nuôi và chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển, tự kỷ tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Vào tháng 3/2022, ông Nghĩa đưa con trai là N.L.M.Q (3 tuổi, bị bệnh chậm phát triển) đến TP Bảo Lộc nhờ ông Quang chữa giúp.

Ông Quang đưa cháu bé đến căn nhà mà ông đã thuê trên đường Phan Chu Trinh (TP Bảo Lộc) để chữa bệnh. Bà Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ) là người giúp việc cho ông Quang, cũng sống tại căn nhà này.

Quá trình điều trị bệnh chậm phát triển, thấy N.L.M.Q bị ho, sốt, ông Quang tiến hành xét nghiệm nhanh và phát hiện cháu mắc COVID-19. Đêm 24/3/2022, ông Quang cho Q. uống thuốc hạ sốt rồi đưa đi ngủ. Đến rạng sáng hôm sau, Q. có biểu hiện khó thở, nên ông này xoa lưng, hô hấp nhân tạo cho bé.

Bà Bích lái xe chở ông Quang và cháu Q. đến bệnh viện, nhưng cháu tử vong trên đường đi. Hai đối tượng đưa cháu Q. trở về căn nhà trên đường Phan Chu Trinh, sau đó, quyết định chở thi thể bé trai đến TP Huế để bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa .

Tuy nhiên, trên đường đi, ông Quang lo thi thể để lâu sẽ phân hủy, bốc mùi và sợ bị phát hiện nên nảy ra ý định thiêu xác bé trai rồi đưa tro cốt cho gia đình.

Diễn biến MỚI vụ gia đình ở Huế đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt: Truy tố tội danh 'xâm phạm thi thể' - Ảnh 2
Chiếc xe mà Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích dùng để đưa tro cốt của cháu bé - Ảnh: VTC News

Chiều 25/3/2022, hai đối tượng lái xe đưa thi thể bé trai vào vườn của ông Quang ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), châm lửa thiêu. Vài giờ sau, họ dùng xô đựng tro cốt cháu bé đưa về TP Huế.

Ngày 27/3/2022, tại TP Huế, ông Quang và bà Bích đi mua cái hũ đựng, đổ phần tro cốt vào rồi hẹn gặp gia đình cháu bé ở quán cà phê để trao hũ tro.

Trước tình cảnh đau xót đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã gửi đơn tới Công an TP Huế tố giác ông Quang, đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình. Công an TP Huế đã chuyển lá đơn này cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền.

Vào ngày 19/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích về tội Xâm phạm thi thể.

Kết luận điều tra vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng

Kết luận điều tra vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng

Vào ngày 29/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã hoàn tất điều tra vụ xâm phạm thi thể cháu bé 3 tuổi.

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