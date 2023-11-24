Đôi vợ chồng trong vụ án gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt, chỉ bị đề nghị án treo

Xã hội 24/11/2023 14:17

Kết thúc phiên toà trưa 24/11, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần thời gian để đánh giá trước khi tuyên án nên HĐXX tuyên nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào lúc 10h ngày 27/11.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 24/11, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Xâm phạm thi thể" đối với Lê Minh Quang (SN 23/1/1977 tại Thừa Thiên - Huế, nơi cư trú số 19 Mimoza, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (SN 11/11/1983 tại Đắk Lắk, cư trú tại số 17 đường Duy Tân, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Cả Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích đều là bị cáo trong vụ án một gia đình ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) giao con cho Quang để đưa lên TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) chữa bệnh nhưng sau đó nhận lại hũ tro cốt. Vụ án xảy ra vào tháng 3/2022 và gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.

Tại phiên toà, ở phần luận tội, sau khi xem, phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của vụ án, đại diện Viện KSND TP Bảo Lộc đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quang từ 18 - 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách 3-4 năm về tội "Xâm phạm thi thể". Đại diện Viện KSND TP Bảo Lộc cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Thị Thu Bích từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 20-36 tháng cũng với tội danh nêu trên.

Kết thúc phiên toà trưa 24/11, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần thời gian để đánh giá trước khi tuyên án nên HĐXX tuyên nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào lúc 10h ngày 27/11.

Đôi vợ chồng trong vụ án gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt, chỉ bị đề nghị án treo - Ảnh 1
2 bị cáo chỉ bị đề nghị án treo - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, ngày 29/8/2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin chính thức về kết quả điều tra vụ án xâm hại thi thể khiến dư luận hết sức bức xúc.

Kết quả điều tra xác định, ngày 3/3/2022, sau khi đạt được thỏa thuận gia đình anh N (SN 1977) ở thành phố Huế đã đưa con trai là cháu Q (SN 2019) vào thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) giao cho ông Lê Minh Quang (SN 1977), để chữa bệnh tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ.

Ít ngày sau, nghi ngờ cháu Q mắc bệnh COVID-19, Quang nói với Cao Thị Thu Bích (SN 1983 - là người giúp việc cho ông Quang) đi mua thuốc về tự điều trị cho cháu Q. Khuya 24.3, đối tượng này phát hiện cháu ho, sốt nên lấy thuốc hạ sốt cho Q uống rồi vào giường ngủ.

Đến sáng 25/3/2022, thấy cháu Q ngày càng nguy kịch, Quang bảo Bích lái xe chở cháu Q tới bệnh viện. Tuy nhiên, trên đường đi thì cháu Q tử vong.

Tiếp đó, ông Quang và Bích chở thi thể nạn nhân lại căn nhà mà Quang thuê và thường nói dối với người nhà các bệnh nhân đây là trung tâm chuyên điều trị bệnh tự kỷ cho trẻ nhỏ do đối tượng làm chủ.

Đôi vợ chồng trong vụ án gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt, chỉ bị đề nghị án treo - Ảnh 2
Căn nhà cháu Q được đưa đến chữa bệnh trước khi bị thiêu đốt chỉ còn tro cốt - Ảnh: Lao Động

Đối với sự việc này, ông Quang và Cao Thị Thu Bích không tới cơ quan chức năng trình báo sự việc mà bàn bạc, thống nhất đưa thi thể cháu Q về thành phố Huế để giao cho gia đình nạn nhân nhưng không thông báo trước.

Sau đó, Cao Thị Thu Bích lái xe ôtô chở Lê Minh Quang và thi thể cháu Q ra thành phố Huế. Tuy nhiên, do lo sợ thi thể cháu bé để lâu bốc mùi sẽ bị phát hiện nên ông Quang và Bích dừng lại tại nhà của Quang ở xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dùng củi, xăng đốt, thiêu thi thể cháu Q.

Sau khi thiêu xong, ông Quang dùng xô hốt toàn bộ tro cốt rồi cùng Bích lái xe ra thành phố Huế để giao cho gia đình nạn nhân.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích về tội “xâm phạm thi thể”.

Kết luận điều tra vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng

Kết luận điều tra vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Lâm Đồng

Vào ngày 29/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã hoàn tất điều tra vụ xâm phạm thi thể cháu bé 3 tuổi.

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