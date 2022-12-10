Hà Nội: Giành quyền nuôi con từ chồng cũ, mẹ ruột bạo hành con trai 6 tuổi dẫn đến tử vong

Xã hội 10/12/2022 21:26

Sau 4 tháng giành quyền nuôi con từ chồng cũ, Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) nhiều lần dùng gậy tre, ống nước, ghế nhựa... đánh đập khiến con trai 6 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội, đang phối hợp với VKSND huyện Quốc Oai, Công an TP Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội điều tra vụ mẹ ruột bạo hành con trai 6 tuổi dẫn đến tử vong.

Vào tối ngày 9/12, cơ quan chức năng địa phương nhận tin báo từ Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai về một trường hợp bệnh nhi có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Cụ thể, cháu N.M.K. (SN 2016) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn, ngưng tuần hoàn và có nhiều vết thương tích ở mặt và trên người. Bé trai được xác định tử vong ngoại viện.

Hà Nội: Giành quyền nuôi con từ chồng cũ, mẹ ruột bạo hành con trai 6 tuổi dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thanh Thi tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, xác định nội dung vụ án. 

Kết quả xác minh ban đầu xác định, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) kết hôn với anh N.V.M. (35 tuổi) và có 2 con trai, trong đó là cháu N.M.K.

Tháng 9/2019, Thi và chồng ly hôn. Người mẹ được quyền nuôi cháu K. nhưng anh M. không đồng ý.

Đầu năm 2020, Thi nảy sinh tình cảm và đăng ký kết hôn với anh L.Đ.Q. (40 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội). Cả 2 thuê trọ sống chung tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Quá trình chung sống, Thi đã mang thai 7 tháng. Trong quãng thời gian này, Thi liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng để đòi lại quyền nuôi cháu K. Đến tháng 8/2022, bé trai 6 tuổi được mẹ đón về sống chung với dượng tại Quốc Oai.

Tháng 9, Thi cho rằng con trai không nghe lời, lười học nên người mẹ nhiều lần dùng gậy tre dài khoảng 1,4m; móc phơi quần áo, ống nhựa dẫn nước; ghế nhựa đánh vào người, chân tay và mông cháu K.

Đến tháng 12, cháu K. nhiều lần tè dầm ra quần, giường, nhà nên Thi tiếp tục dùng muôi múc canh bằng kim loại đánh 2 phát vào đỉnh đầu con trai. 18h ngày 9/12, bé trai 6 tuổi xuất hiện tình trạng yếu, tím tái toàn thân và được mẹ đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong ngoại viện.

Sau khi xác định diễn biến sơ bộ vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai, Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội và các lực lượng chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng vụ án.

Cơ quan chức năng hiện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thi để điều tra về hành vi "giết người".

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