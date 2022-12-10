Vào chiều ngày 10/12, một xe ô tô con đã tông liên tiếp 10 xe máy tại vị trí trước số nhà 300 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 10/12, tại trước cửa nhà số 302 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khiến nhiều người bị thương.

Ô tô màu trắng, nhãn hiệu Subaru mang BKS 30G-111.XX do nam tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển đi từ hướng nút giao phố Đại La về nút giao phố Lê Thanh Nghị thì bất ngờ lao vào ít nhất 10 xe máy đang đi cùng chiều trên đường.

Hiện trường vụ va chạm - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, chiếc ô tô màu trắng nhãn hiệu Subaru BKS: 30G- 111.XX do một nam thanh niên điều khiển lưu thông theo hướng từ nút giao phố Đại La về nút giao phố Lê Thanh Nghị thì bất ngờ tông vào 10 xe máy trên đường.

Sau âm thanh chói tai của va chạm, hàng loạt người điều khiển xe máy bị hất văng ra đường khiến cả tuyến phố trở nên hỗn loạn. Một số nạn nhân bị thương sau va chạm đã được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tại hiện trường, có 5 xe máy bị hư hỏng nặng, một số phương tiện bị nhẹ đã rời khỏi hiện trường.

5 xe máy bị hư hỏng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lái xe ô tô không bị thương sau vụ va chạm nhưng có biểu hiện không tỉnh táo - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ông H. (trú tại Hà Nội, nạn nhân) cho hay, khi ông đang đứng đón học sinh thì bị xe ô tô tông trúng từ phía sau. Vụ việc khiến ông H. bị thương nhẹ được hỗ trợ đưa vào bệnh viện kiểm tra. Theo ông H. chiếc xe không phanh lại khi đâm vào mọi người và nam tài xế có biểu hiện không tỉnh táo khi bước xuống xe.

Nhận được tin báo, Công an phường Bạch Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng chống ùn tắc và điều tra vụ việc.

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