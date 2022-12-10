Mức xử phạt hành chính đối với người cha đánh đập con gái dã man chỉ vì về nhà muộn ở Tiền Giang

Xã hội 10/12/2022 09:00

Gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh ông Trương Tấn Quốc (54 tuổi) đã dùng tay đánh vào mặt nhiều cái và dùng chân đá vào người con gái ruột của mình.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 9/12, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Trương Tấn Quốc (54 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) về hành vi "đánh đập gây thương tích thành viên trong gia đình".

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 5/11 trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài gần một phút rưỡi ghi lại cảnh ông Quốc dùng tay đánh vào mặt nhiều cái và dùng chân đá vào người con gái ruột của mình là em Trương Ngọc T. (17 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè), chỉ vì em T. xin đi chơi nhưng về nhà muộn.

Em T. bị ông Quốc đánh khiến sưng bầm vùng mắt và má trái, được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị.

Toàn bộ vụ việc được camera của gia đình ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội Facebook gây bức xúc trong dư luận.

Mức xử phạt hành chính đối với người cha đánh đập con gái dã man chỉ vì về nhà muộn ở Tiền Giang - Ảnh 1
Hình ảnh cha đánh đập con gái được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân Trí
Mức xử phạt hành chính đối với người cha đánh đập con gái dã man chỉ vì về nhà muộn ở Tiền Giang - Ảnh 2
Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Trương Tấn Quốc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã làm việc với ông Q. và đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe. Đại diện UBND thị trấn Cái Bè cho biết cô gái 17 tuổi không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe; còn người cha thừa nhận do quá nóng giận, không làm chủ được hành vi nên gây ra sự việc.

Sau đó, Công an huyện Cái Bè đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Quốc.

Theo công an, hành vi đánh đập gây thương tích cho con gái của ông Quốc đã vi phạm quy định tại khoản 1, điều 52, nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

Hà Nội: Nguyên nhân ban đầu khiến 1 người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy

Hà Nội: Nguyên nhân ban đầu khiến 1 người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy

Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong xảy ra tại ngôi nhà số 19, ngách 36, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ cha đánh đập con gái dã man hành vi bạo lực gia đình xử phạt bạo lực gia đình tin nóng tin nóng trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 53 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 53 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc