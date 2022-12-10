Gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh ông Trương Tấn Quốc (54 tuổi) đã dùng tay đánh vào mặt nhiều cái và dùng chân đá vào người con gái ruột của mình.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 9/12, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Trương Tấn Quốc (54 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) về hành vi "đánh đập gây thương tích thành viên trong gia đình".

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 5/11 trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài gần một phút rưỡi ghi lại cảnh ông Quốc dùng tay đánh vào mặt nhiều cái và dùng chân đá vào người con gái ruột của mình là em Trương Ngọc T. (17 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè), chỉ vì em T. xin đi chơi nhưng về nhà muộn.

Em T. bị ông Quốc đánh khiến sưng bầm vùng mắt và má trái, được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị.

Toàn bộ vụ việc được camera của gia đình ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội Facebook gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh cha đánh đập con gái được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân Trí Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Trương Tấn Quốc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã làm việc với ông Q. và đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe. Đại diện UBND thị trấn Cái Bè cho biết cô gái 17 tuổi không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe; còn người cha thừa nhận do quá nóng giận, không làm chủ được hành vi nên gây ra sự việc.

Sau đó, Công an huyện Cái Bè đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Quốc.

Theo công an, hành vi đánh đập gây thương tích cho con gái của ông Quốc đã vi phạm quy định tại khoản 1, điều 52, nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Hà Nội: Nguyên nhân ban đầu khiến 1 người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong xảy ra tại ngôi nhà số 19, ngách 36, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muc-xu-phat-hanh-chinh-oi-voi-nguoi-cha-anh-ap-con-gai-da-man-chi-vi-ve-nha-muon-o-tien-giang-533534.html