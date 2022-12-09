Lời khai của nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Xã hội 09/12/2022 20:32

Sau gần 40 giờ đồng truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ngày 9/12, lực lượng chức năng đã tóm gọn Đào Ngọc Toàn (sinh năm 1997) gây ra khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 9/12, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan, đã bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng Đào Ngọc Toàn (sinh năm 1997, trú tại xã Song Khê, TP Bắc Giang) khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an, nghi phạm Đào Ngọc Toàn khai nhận, vào khoảng 20h30 ngày 7/12, Toàn đeo khẩu trang vào tiệm vàng Quang Hương (ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) yêu cầu cho xem loại dây và mặt dây chuyền loại to nhất. Sau khi đeo thử dây chuyền và mặt vàng trọng lượng 1,5 cây vàng, trị giá khoảng 80 triệu đồng, Toàn đã dùng bình xịt hơi cay được chuẩn bị từ trước để xịt chống trả lại bảo vệ và nhân viên của tiệm vàng, rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

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Đối tượng Đào Ngọc Toàn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing

 

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Toàn từng có một tiền án về tội "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản" với bản án hơn 10 tháng tù giam. Năm 2017, Toàn ra tù trở về địa phương. Năm 2019, Toàn đi theo mẹ sang Đài Loan (Trung Quốc) để sinh sống và làm việc nhưng giữa tháng 4/2022 bị trục xuất về nước.

Bố mẹ Toàn ly dị từ năm hắn mới học lớp 7. Mẹ định cư ở nước ngoài. Toàn bỏ học giữa chừng, nay đây mai đó. Không có công ăn việc làm mà lại muốn ăn chơi, hắn thường xuyên đánh bạc trên mạng dẫn đến nợ nần nhiều.

Lời khai của nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Bắc Giang - Ảnh 2
Đối tượng Đào Ngọc Toàn bị camera ghi lại tại thời điểm cướp tiệm vàng - Ảnh: VTV News
Lời khai của nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Bắc Giang - Ảnh 3
Toàn dùng xịt hơi cay chống trả nhân viên bảo vệ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

 

Đã từng bán vàng tại cửa hàng Quang Hương nên Toàn biết đây là cửa hàng lớn. Nhà Toàn cách cửa hàng này chỉ khoảng 1 km vì vậy gã nảy sinh ý định cướp của.

 

"Sau khi cướp được vàng, tôi về trả xe cho bạn rồi đến khu vực chợ Thương (TP Bắc Giang) bán vàng. Cầm toàn bộ số tiền hơn 76 triệu đồng, tôi bắt xe khách lên thẳng thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn). Số tiền bán vàng tôi mua một điện thoại Iphone 12 promax, một bộ quần áo, một đôi giày và đánh bạc Zik Vip qua mạng. Hiện còn hơn 17 triệu đồng", Toàn khai.

Đáng lưu ý, ngoài bình xịt hơi cay đặt mua trên mạng, Toàn còn mua một khẩu súng giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công an Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng đã thu được khẩu súng giả trên và đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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